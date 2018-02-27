Правозащитники бьют тревогу: Сенцова нет в колонии Лабытнанги

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, не числится в исправительной колонии в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Об этом свидетельствует ответ администрации исправительного учреждения, полученный правозащитниками.

"Появилась информация, что Олега Сенцова нет в ИК-8 в Лабытнанги", – отмечает координатор правозащитной организации "РосУзник" Яна Гончарова.

25 февраля правозащитники переслали через электронную систему ФСИН несколько писем Олегу Сенцову. В ответе, который пришел во вторник, указано, что "письмо не может быть доставлено так как получатель не содержится в данном учреждении".

Двоюродная сестра Сенцова, москвичка Наталия Каплан отмечает, что в дежурной части ей отказались дать информацию.

"По телефону начальника колонии никто не отвечает. Приступаем к поискам", – пишет она в Facebook.

13 октября стало известно, что Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

14 февраля Сенцов сделал первый звонок со своего нового места заключения. Он длился 3 минуты.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба отвергли все обвинения.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.