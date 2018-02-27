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Эксперты ООН нашли связь между КНДР и химическим оружием в Сирии

Вторник, 27 февраля 2018, 23:36

Группа экспертов ООН опубликовала доклад, который указывает на причастность правительства КНДР к незаконному использованию сирийским режимом Башара Асада химического оружия против собственного населения.

Об этом сообщает газета New York Times.

"Эксперты ООН утверждают, что Северная Корея осуществляет поставки сирийскому правительству, которые могут использоваться в производстве химического оружия", - говорится в статье.

Установлено, что поставки из КНДР включали специальные кислотостойкие плитки, клапаны и термометры.

Также в Сирии были замечены специалисты по ракетостроению из Северной Кореи, которые работали на производстве по изготовлению химического оружия и средств доставки.

Эксперты подчеркивают потенциальную опасность от любой формы торговли между Сирией и Северной Кореей, что позволяет Сирии хранить наличие химического оружия и обеспечивать КНДР наличными для развития там ракетно-ядерной программы.

"Я думаю, основной месседж заключается в том, что все государства-члены ООН обязаны выполнять соответствующие санкции", - заявил в комментарии журналистам представитель генсека ООН Стефан Дуджаррик.

Над докладом ООН работали восемь экспертов, которые являются представителями разных стран, и имеют специальный опыт в таких сферах, как оружие массового поражения, морской транспорт и таможенный контроль.

С 2010 года эта группа имеет мандат Совбеза ООН расследовать случаи нарушения санкций режимом КНДР и публиковать свои выводы в годовых отчетах.

Как известно, силы режима сирийского президента Башара Асада продолжают обстрелы подконтрольных повстанцам районов Восточной Гуты под Дамаском, несмотря на требование Совета Безопасности ООН прекратить огонь.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН проголосовал за резолюцию, требующую немедленно ввести 30-дневное перемирие в Сирии.

В результате бомбардировки силами режима Башара Асада сирийской Восточной Гуты в течение семи дней погибли более 500 гражданских.

Темы: СирияКНДРООН
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