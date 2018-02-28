США: Республіканці не хочуть обмежувати вік для купівлі зброї

595 переглядів
Середа, 28 лютого 2018, 06:50

Республіканці в Конгресі США відмовились підвищувати мінімальний вік для купівлі гвинтівки в магазинах.

Про це заявив голова Палати представників США, республіканець Пол Райан, передає "Укрінформ".

"Нам не варто забороняти купівлю зброї для законослухняних громадян. Нам варто звернути увагу на те, щоб переконатися, що перш за все громадяни, які не повинні отримувати зброю, не отримали її", - наголосив Райан.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп публічно підтримав ініціативу про дозвіл учителям брати на роботу зброю для самооборони.

Перед цим у Білому домі заявили про підтримку Трампом зусиль щодо посилення федеральних контрольних перевірок перед купівлею зброї.

Дискусії щодо введення обмежень для володіння зброєю у США виникли після того, як озброєний 19-річний Ніколас Круз кілька тижнів тому увірвався до школи міста Паркленд (штат Флорида) та розстріляв учнів і вчителів.

Загинули 17 осіб, понад 20 - отримали поранення.

Пізніше було встановлено, що Круз законно купив напівавтоматичну гвинтівку в 18-річному віці в штаті Флорида.

Теми: США зброя
powered by lun.ua
По темі
США запровадили санкції проти осередків ІДІЛ у п'яти країнах 28 лютого 2018, 04:49
Трамп не наказував протидіяти кіберзагрозам Кремля – адмірал США 27 лютого 2018, 23:19
З екс-помічника Манафорта збираються зняти обвинувачення 27 лютого 2018, 20:04
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: 7 обстрілів, бойовики застосовують міномети
МОЗ вимагає пояснити перебування Крисіна в Інституті серця
Сили АТО відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі
Помер легенда "Антонова" льотчик Юрій Курлін
Усі новини
Фото

Краса у кризі: на Прикарпатті замерзли водоспади

Лайфхаки

4 харчові лайфхаки, які насправді не працюють