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США: Республіканці не хочуть обмежувати вік для купівлі зброї

Середа, 28 лютого 2018, 05:50

Республіканці в Конгресі США відмовились підвищувати мінімальний вік для купівлі гвинтівки в магазинах.

Про це заявив голова Палати представників США, республіканець Пол Райан, передає "Укрінформ".

"Нам не варто забороняти купівлю зброї для законослухняних громадян. Нам варто звернути увагу на те, щоб переконатися, що перш за все громадяни, які не повинні отримувати зброю, не отримали її", - наголосив Райан.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп публічно підтримав ініціативу про дозвіл учителям брати на роботу зброю для самооборони.

Перед цим у Білому домі заявили про підтримку Трампом зусиль щодо посилення федеральних контрольних перевірок перед купівлею зброї.

Дискусії щодо введення обмежень для володіння зброєю у США виникли після того, як озброєний 19-річний Ніколас Круз кілька тижнів тому увірвався до школи міста Паркленд (штат Флорида) та розстріляв учнів і вчителів.

Загинули 17 осіб, понад 20 - отримали поранення.

Пізніше було встановлено, що Круз законно купив напівавтоматичну гвинтівку в 18-річному віці в штаті Флорида.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАзброя
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