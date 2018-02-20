Білий дім підтримує посилення контролю за продажем зброї

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Вівторок, 20 лютого 2018, 06:13

У Білому домі заявили про підтримку президентом Дональдом Трампом зусиль щодо посилення федеральних контрольних перевірок перед купівлею зброї.

Про це повідомила прес-секретар Адміністрації Сара Сандерс, передає Reuters.

"Голова Білого дому у п'ятницю обговорив із сенатором-республіканцем Джоном Корніном спільний із демократом Крісом Мерфі законопроект", - заявила Сандерс.

"Хоча обговорення триває і зміни розглядаються, президент підтримує зусилля з покращення федеральних перевірок тих, хто купує зброю", - підкреслила вона.

Зазначається, що рішення було прийняте після масового розстрілу учнів середньої школи у штаті Флорида.

У результаті стрілянини загинули щонайменше 17 осіб, понад 20 поранені.

Як повідомлялось, після стрілянини у Флориді в американському сегменті Twitter активізувались підконтрольні Кремлю боти, які почали розпалювати тему вільного обігу зброї. 

Теми: США зброя
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