Верховний суд поновлює "суддів Майдану", звільнених Радою – адвокат

Новообраний Верховний суд поновлює одіозних суддів, яких Верховна Рада у вересні 2016 року звільнила за винесення неправосудних рішення щодо активістів Євромайдану.

Про це заявляє адвокат родин Героїв Небесної Сотні Роман Маселко.

Зокрема, за його словами, 19 лютого, у річницю розстрілів на Майдані Верховний суд виніс перше таке рішення. Ним скасовано постанову Верховної Ради про звільнення судді Васильківського міськрайонного суду Віктора Степаненка, який у часи Революції Гідності позбавив прав 4 автомайданівців за поїздку до Межигіря.

Маселко зазначає, що це стало можливим завдяки порушенню процедури при розгляді парламентом питання звільнення суддів у вересні 2016 року.

"Нагадую, 29.09.16, у останній день перед запуском судової реформи парламент зібрався на позачергове засідання, щоб нарешті звільнити 19 суддів Майдану, подання на яких лежали у ВРУ місяцями. За регламентом суддю мають повідомити за три дні до засідання. Однак, з огляду на виключно церемоніальну функцію ВРУ на це закрили очі", – каже адвокат.

"Верховний суд не лише скасував це рішення ВРУ у зв'язку з порушенням цих строків, але й зробив парадоксальні висновки щодо ролі Верховної Ради при звільненні суддів", – стверджує Маселко.

За його словами, це означає, що всі 19 "суддів Майдану", які були звільнені Верховною радою за порушення присяги будуть поновлені й навряд чи вже будуть звільнені. Тобто вони продовжать здійснювати "правосуддя" довічно і їм буде виплачена зарплата за "вимушений прогул".

Також, за даними Маселка, окрім "суддів Майдану" вже готуються знову вдягти мантії й інші, не менш цікаві судді. А саме Світлана Волкова, чиє рішення дозволило втекти в Росію "беркутівцю" Дмитру Садовнику, Валерій Чорнобук, який будучи головою Апеляційного суду АР Крим, після окупації Криму закликав колег визнати владу окупантів.

"Вишенькою на торті буде поновлення люстрованого екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова", – прогнозує Маселко.

Адвокат покладає провину на президента Петра Порошенка:

"Це рішення є найкращим свідченням "виконання" обіцянок президента про очищення судової системи та "новий" Верховний суд", – каже Маселко.

29 вересня 2016 року Верховна Рада проголосувала за відставку низки суддів, в тому числі тих, хто виносив неправосудні рішення щодо активістів Євромайдану (повний список – тут).

На засіданні депутат від "Опозиційного блоку" Василь Німченко заявив, що в парламенті "скоюється злочин".

Він зокрема наголошував на тому, що згідно з законодавством, суддів мають за три дні попередити про виклик до Верховної Ради з приводу їхнього звільнення, і ця норма дотримана не була, судді не присутні у сесійній залі.

Голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк заявив, що це питання – у віданні парламенту, а не ВРЮ. Крім того він зазначив, що ці судді не з'являлись і на засідання кваліфікаційної комісії.

Водночас народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець зазначив, що двох днів цілком достатньо для того, щоб дістатись на засідання Верховної Ради "навіть з Анталії".