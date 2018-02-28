Верховный суд восстанавливает "судей Майдана", уволенных Радой – адвокат

Новоизбранный Верховный суд восстанавливает в должности одиозных судей, которых Верховная Рада уволила в сентябре 2016 года за вынесение неправосудных решений в отношении активистов Евромайдана.

Об этом заявляет адвокат семей Героев Небесной Сотни Роман Маселко.

В частности, по его словам, 19 февраля, в годовщину расстрелов на Майдане Верховный суд вынес первое такое решение. Им отменено постановление Верховной Рады об увольнении судьи Васильковского горрайонного суда Виктора Степаненко, который во времена Революции Достоинства лишил прав 4 автомайдановца за поездку в Межигорье.

Маселко отмечает, что это стало возможным благодаря нарушению процедуры при рассмотрении парламентом вопроса освобождения судей в сентябре 2016 года.

"Напоминаю, 29.09.16, в последний день перед запуском судебной реформы парламент собрался на внеочередное заседание, чтобы наконец уволить 19 "судей Майдана", представления на которых лежали в ВРУ месяцами. По регламенту судье должны сообщить об этом за три дня до заседания. Однако, учитывая исключительно церемониальную функцию ВРУ на это закрыли глаза", – говорит адвокат.

"Верховный суд не только отменил это решение ВРУ в связи с нарушением этих сроков, но и сделал парадоксальные выводы относительно роли Верховной Рады при увольнении судей", - утверждает Маселко.

По его словам, это означает, что все 19 "судей Майдана", которые были уволены Верховной Радой за нарушение присяги, будут восстановлены и вряд ли уже будут уволены. То есть они продолжат осуществлять "правосудие" пожизненно и им будет выплачена зарплата за "вынужденный прогул".

Также, по данным Маселко, кроме "судей Майдана" уже готовятся снова надеть мантии и другие, не менее интересные судьи. А именно Светлана Волкова, чье решение позволило сбежать в Россию "беркутовцу" Дмитрию Садовнику, Валерий Чорнобук, который будучи председателем Апелляционного суда АР Крым, после оккупации Крыма призвал коллег признать власть оккупантов.

"Вишенкой на торте будет восстановление люстрированного экс-председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова", – прогнозирует Маселко.

Адвокат возлагает вину на президента Петра Порошенко:

"Это решение является лучшим свидетельством "выполнения" обещаний президента об очистке судебной системы и "новом Верховном суде", – говорит Маселко.



29 сентября 2016 года Верховная Рада проголосовала за отставку ряда судей, в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана (полный список - здесь).

На заседании депутат от "Оппозиционного блока" Василий Нимченко заявил, что в парламенте "совершается преступление".

Он в частности отмечал, что согласно законодательству, судей должны за три дня предупредить о вызове в Верховную Раду по поводу их освобождения, и эта норма соблюдена ни была, судьи не присутствовали в сессионном зале.

Председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк заявил, что этот вопрос - в ведении парламента, а не ВСЮ. Кроме того, он отметил, что эти судьи не являлись и на заседание квалификационной комиссии.

В то же время народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец отметил, что двух дней вполне достаточно для того, чтобы добраться на заседание Верховной Рады "даже из Анталии".