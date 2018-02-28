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"Звільніть Супрун": Гройсман і міністри отримали повідомлення з погрозами

Середа, 28 лютого 2018, 11:47

На засідання уряду у середу прийшло повідомлення з погрозами через ситуацію навколо Національного медуніверситету ім. Богомольця.

Про це повідомила у Twitter в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Кібертероризм у стилі кремлівського агресора: таке повідомлення з погрозами через ситуацію в НМУ отримали Гройсман і міністри на засіданні уряду", - написала вона і додала фото повідомлення.

 

Його автори вимагають від Гройсмана звільнити Супрун за те, що вона "підняла руку на святе", а саме на виш і його ректора Катерину Амосову. У протилежному випадку вони обіцяють безстроковий страйк.

"Звертаюся до правоохоронців, щоб вжили відповідних заходів", - додала Супрун.

Вона зазначила, що її звернення стосується СБУ, МВС, ГПУ та особисто міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як відомо, безстроковий страйк на підтримку ректора Катерини Амосової оголосили 25 лютого через те, що 20 лютого її відсторонило від посади МОЗ на час службової перевірки.

Офіційна причина: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.

Катерина Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

28 лютого страйк-комітет Національного медичного університету імені Богомольця оголосив про припинення безстрокового страйку.

Українська правда

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Теми: МіносвітиГройсманКабінет міністрівосвіта
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