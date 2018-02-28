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"Увольте Супрун": Гройсман и министры получили сообщение с угрозами

Среда, 28 февраля 2018, 11:47

На заседание правительства в среду пришло сообщение с угрозами из-за ситуации вокруг Национального медуниверситета им. Богомольца.

Об этом сообщила в Twitter и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Кибертерроризм в стиле кремлевского агрессора: такое сообщение с угрозами из-за ситуации в НМУ получили Гройсман и министры на заседании правительства", - написала она и добавила фото сообщения.

 

Его авторы требуют от Гройсмана уволить Супрун за то, что она "подняла руку на святое", а именно на вуз и его ректора Екатерину Амосову. В противном случае они обещают бессрочную забастовку.

"Обращаюсь к правоохранителям, чтобы приняли соответствующие меры", - добавила Супрун.

Она отметила, что ее обращение касается СБУ, МВД, ГПУ и лично министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как известно, бессрочную забастовку в поддержку ректора Екатерины Амосовой объявили 25 февраля из-за того, что 20 февраля ее отстранил от должности Минздрав на время служебной проверки.

Официальная причина: срыв лицензированного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов.

Екатерина Амосова назвала решение министерства незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

В тот же день представители студенческого самоуправления заблокировали вход в ректорат, не допуская к работе назначенного и.о. ректора Михаила Захараша.

28 февраля стач-комитет Национального медицинского университета имени Богомольца объявил о прекращении бессрочной забастовки.

Украинская правда

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Темы: МинобразованияГройсманКабинет министровобразование
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