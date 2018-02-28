В Криму погрожують вчителям і лікарям за неявку на "вибори" - Меджліс

В окупованому Криму працівникам держустанов погрожують за ігнорування виборів президента РФ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

Він опублікував заяву на прохання активістів національного руху Білогірського району Криму.

"Останнім прикладом (обмеження свободи вираження поглядів, свободи слова, свободи думки і совісті – ред.) є підготовка до проведення виборів президента РФ в Криму. Відносно службовців державних установ, вчителів, лікарів, студентів вузів використовуються методи залякування і погроз з метою забезпечити явку на виборчі дільниці", - йдеться у заяві.



"Співробітники відділень пошти, місцевих адміністрацій, житлово-комунальних підприємств здійснюють попереднє опитування людей про участь або неучасті у виборах. Вулицями ходять невідомі особи, що записують індивідуальні дані жителів, що суперечить законодавству", - написав він.



Вказується, що у разі, коли люди заявляють про своє небажання брати участь у виборах, "звучать погрози звільнення з роботи, в сільській місцевості загрози невидачі довідок для соціальних потреб, обіцянки не робити дороги, проводити воду і т.п".



"Ситуація, що склалася доводить, що вільне волевиявлення на виборах президента РФ в Криму не можливо", - пише Джелялов.



"Активісти національного руху Білогірського району Криму, переконані, що майбутні вибори президента РФ є в Криму нелегітимними і світова спільнота не повинна визнавати їх результати", - йдеться у заяві.



Активісти, також, засудили заклики до участі в виборах, здійснені на позачерговій сесії Курултаю мусульман Криму і Духовним управлінням мусульман Криму.



"Ми переконані, що вирішення політичних питань в життєдіяльності кримськотатарського народу, в тому числі питання участі або неучасті у виборах, завжди були і залишаються прерогативою виключно його вищого представницького органу - Курултаю кримськотатарського народу", - написав Джелялов.



Як відомо, 18-го березня у Росії відбудуться президентські вибори, і мережею ширяться численні агітаційні ролики та картинки з закликом до громадян на них таки прийти.

Зокрема, достукатися до росіян вирішили через "найболючіше" - теми сексу, геїв і темношкірих.