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В Криму погрожують вчителям і лікарям за неявку на "вибори" - Меджліс

Середа, 28 лютого 2018, 12:42

В окупованому Криму працівникам держустанов погрожують за ігнорування виборів президента РФ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

Він опублікував заяву на прохання активістів національного руху Білогірського району Криму.

"Останнім прикладом (обмеження свободи вираження поглядів, свободи слова, свободи думки і совісті – ред.) є підготовка до проведення виборів президента РФ в Криму. Відносно службовців державних установ, вчителів, лікарів, студентів вузів використовуються методи залякування і погроз з метою забезпечити явку на виборчі дільниці", - йдеться у заяві.

"Співробітники відділень пошти, місцевих адміністрацій, житлово-комунальних підприємств здійснюють попереднє опитування людей про участь або неучасті у виборах. Вулицями ходять невідомі особи, що записують індивідуальні дані жителів, що суперечить законодавству", - написав він.

Вказується, що у разі, коли люди заявляють про своє небажання брати участь у виборах, "звучать погрози звільнення з роботи, в сільській місцевості загрози невидачі довідок для соціальних потреб, обіцянки не робити дороги, проводити воду і т.п".

"Ситуація, що склалася доводить, що вільне волевиявлення на виборах президента РФ в Криму не можливо", - пише Джелялов.

"Активісти національного руху Білогірського району Криму, переконані, що майбутні вибори президента РФ є в Криму нелегітимними і світова спільнота не повинна визнавати їх результати", - йдеться у заяві.

Активісти, також, засудили заклики до участі в виборах, здійснені на позачерговій сесії Курултаю мусульман Криму і Духовним управлінням мусульман Криму.

"Ми переконані, що вирішення політичних питань в життєдіяльності кримськотатарського народу, в тому числі питання участі або неучасті у виборах, завжди були і залишаються прерогативою виключно його вищого представницького органу - Курултаю кримськотатарського народу", - написав Джелялов.

Як відомо, 18-го березня у Росії відбудуться президентські вибори, і мережею ширяться численні агітаційні ролики та картинки з закликом до громадян на них таки прийти.

Зокрема, достукатися до росіян вирішили через "найболючіше" - теми сексу, геїв і темношкірих.

Українська правда

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Теми: КримвибориПутін
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