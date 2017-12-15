Вибори в Росії таки призначили на річницю анексії Криму

Рада Федерації призначила вибори президента Росії на 18 березня 2018 року.

За відповідне рішення на засіданні 15 грудня проголосували одноголосно 160 членів РФ.

За словами голови Комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва Андрія Клішаса, згідно з Конституцією, вибори в 2018 році повинні були відбутися в другу неділю місяця, коли проходило голосування на попередніх виборах, тобто 11 березня.

Але цю дату перенесли на 18 березня, щоб голосування співпало з річницею підписання так званого "договору" про "входження" Криму до складу Росії.

За словами Клішаса, 18 грудня повідомлення про оголошення виборів буде опубліковано.

Як відомо, 18 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін підписав із самопроголошеними представниками "влади" Криму "договір" про вступ Криму та Севастополя у склад РФ.

Окупанти тоді заявили, що вважають, що їхній "договір" не суперечить "загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права", зокрема, Статуту Організації Об'єднаних Націй та Гельсінському заключному акту ОБСЄ.

Як відомо, 6 грудня президент Росії Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента в четвертий раз.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах.

Як відомо, про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова та головний комуніст Росії Геннадій Зюганов.

На прес-конференції 14 грудня Путін заявив, що опонента у нього немає, тому що опозиція вміє тільки "шуміти", а відповідаючи на питання претендента на крісло глави РФ Ксенії Собчак про конкуренцію, почав залякувати "українським сценарієм".