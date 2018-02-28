Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму угрожают учителям и врачам за неявку на "выборы" - Меджлис

Среда, 28 февраля 2018, 12:42

В оккупированном Крыму работникам госучреждений угрожают за игнорирование выборов президента РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

Он опубликовал заявление по просьбе активистов национального движения Белогорского района Крыма.

"Последним примером (ограничение свободы слова, свободы слова, свободы мысли и совести - ред.) является подготовка к проведению выборов президента РФ в Крыму. В отношении служащих государственных учреждений, учителей, врачей, студентов вузов используются методы запугивания и угроз с целью обеспечить явку на избирательные участки", - говорится в заявлении.

" Сотрудники отделений почты, местных администраций, жилищно-коммунальных предприятий осуществляют предварительный опрос людей об участии или не участии в выборах. По улицам ходят неизвестные лица, записывающие индивидуальные данные жителей, что противоречит законодательству", - написал он.

Указывается, что в случае, когда люди заявляют о своем нежелании участвовать в выборах, "звучат угрозы увольнения, в сельской местности угрозы невыдачи справок для социальных нужд, обещания не делать дороги, проводить воду и т.п".

"Сложившаяся ситуация доказывает, что свободное волеизъявление на выборах президента РФ в Крыму невозможно", - пишет Джелялов.

"Активисты национального движения Белогорского района Крыма, убеждены, что предстоящие выборы президента РФ есть в Крыму нелегитимными и мировое сообщество не должно признавать их результаты", - говорится в заявлении.

Активисты, также осудили призывы к участию в выборах, совершенные на внеочередной сессии Курултая мусульман Крыма и Духовным управлением мусульман Крыма.

"Мы убеждены, что решение политических вопросов в жизнедеятельности крымскотатарского народа, в том числе вопросы участия или неучастия в выборах, всегда были и остаются прерогативой исключительно его высшего представительного органа - Курултая крымскотатарского народа", - написал Джелялова.

Как известно, 18-го марта в России состоятся президентские выборы, и сетью распространяются многочисленные агитационные ролики и картинки с призывом к гражданам на них же прийти.

В частности, достучаться к россиянам решили через "самое больное" - тему секса, геев и темнокожих.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что выборы президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны международным сообществом.

Украинская правда
Темы: КрымвиборыПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Крым
Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту – Резников
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Оккупанты дважды за день перекрывали Крымский мост для автотранспорта
Последние новости
23:34
В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: