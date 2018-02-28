В Крыму угрожают учителям и врачам за неявку на "выборы" - Меджлис

3022 просмотра
Среда, 28 февраля 2018, 13:42

В оккупированном Крыму работникам госучреждений угрожают за игнорирование выборов президента РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

Он опубликовал заявление по просьбе активистов национального движения Белогорского района Крыма.

"Последним примером (ограничение свободы слова, свободы слова, свободы мысли и совести - ред.) является подготовка к проведению выборов президента РФ в Крыму. В отношении служащих государственных учреждений, учителей, врачей, студентов вузов используются методы запугивания и угроз с целью обеспечить явку на избирательные участки", - говорится в заявлении.

" Сотрудники отделений почты, местных администраций, жилищно-коммунальных предприятий осуществляют предварительный опрос людей об участии или не участии в выборах. По улицам ходят неизвестные лица, записывающие индивидуальные данные жителей, что противоречит законодательству", - написал он.

Указывается, что в случае, когда люди заявляют о своем нежелании участвовать в выборах, "звучат угрозы увольнения, в сельской местности угрозы невыдачи справок для социальных нужд, обещания не делать дороги, проводить воду и т.п".

"Сложившаяся ситуация доказывает, что свободное волеизъявление на выборах президента РФ в Крыму невозможно", - пишет Джелялов.

"Активисты национального движения Белогорского района Крыма, убеждены, что предстоящие выборы президента РФ есть в Крыму нелегитимными и мировое сообщество не должно признавать их результаты", - говорится в заявлении.

Активисты, также осудили призывы к участию в выборах, совершенные на внеочередной сессии Курултая мусульман Крыма и Духовным управлением мусульман Крыма.

"Мы убеждены, что решение политических вопросов в жизнедеятельности крымскотатарского народа, в том числе вопросы участия или неучастия в выборах, всегда были и остаются прерогативой исключительно его высшего представительного органа - Курултая крымскотатарского народа", - написал Джелялова.

Как известно, 18-го марта в России состоятся президентские выборы, и сетью распространяются многочисленные агитационные ролики и картинки с призывом к гражданам на них же прийти.

В частности, достучаться к россиянам решили через "самое больное" - тему секса, геев и темнокожих.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что выборы президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны международным сообществом.

Украинская правда
Темы: Крым виборы Путин
powered by lun.ua
По теме
В аннексированном Крыму судят активиста за публикацию в соцсетях 28 февраля 2018, 10:38
28 населенных пунктов в оккупированном Крыму остались без света 27 февраля 2018, 18:54
Могилёв рассказал о встрече с консулом РФ во время захвата Крыма 27 февраля 2018, 14:46
Все новости
Главные новости
Коломойский и Боголюбов боятся показать своё имущество
Синоптики предупреждают о сильном снеге, метелях и шторме
В Крыму угрожают учителям и врачам за неявку на "выборы" - Меджлис
КС признал языковой закон "Кивалова-Колесниченко" неконституционным
Все новости
Музыка

Альбомы, синглы и клипы февраля

психология

4 признака того, что вы зависимы от осуждения других людей