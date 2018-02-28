В Крыму угрожают учителям и врачам за неявку на "выборы" - Меджлис

В оккупированном Крыму работникам госучреждений угрожают за игнорирование выборов президента РФ.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.



Он опубликовал заявление по просьбе активистов национального движения Белогорского района Крыма.



"Последним примером (ограничение свободы слова, свободы слова, свободы мысли и совести - ред.) является подготовка к проведению выборов президента РФ в Крыму. В отношении служащих государственных учреждений, учителей, врачей, студентов вузов используются методы запугивания и угроз с целью обеспечить явку на избирательные участки", - говорится в заявлении.



" Сотрудники отделений почты, местных администраций, жилищно-коммунальных предприятий осуществляют предварительный опрос людей об участии или не участии в выборах. По улицам ходят неизвестные лица, записывающие индивидуальные данные жителей, что противоречит законодательству", - написал он.



Указывается, что в случае, когда люди заявляют о своем нежелании участвовать в выборах, "звучат угрозы увольнения, в сельской местности угрозы невыдачи справок для социальных нужд, обещания не делать дороги, проводить воду и т.п".



"Сложившаяся ситуация доказывает, что свободное волеизъявление на выборах президента РФ в Крыму невозможно", - пишет Джелялов.



"Активисты национального движения Белогорского района Крыма, убеждены, что предстоящие выборы президента РФ есть в Крыму нелегитимными и мировое сообщество не должно признавать их результаты", - говорится в заявлении.



Активисты, также осудили призывы к участию в выборах, совершенные на внеочередной сессии Курултая мусульман Крыма и Духовным управлением мусульман Крыма.



"Мы убеждены, что решение политических вопросов в жизнедеятельности крымскотатарского народа, в том числе вопросы участия или неучастия в выборах, всегда были и остаются прерогативой исключительно его высшего представительного органа - Курултая крымскотатарского народа", - написал Джелялова.



Как известно, 18-го марта в России состоятся президентские выборы, и сетью распространяются многочисленные агитационные ролики и картинки с призывом к гражданам на них же прийти.



В частности, достучаться к россиянам решили через "самое больное" - тему секса, геев и темнокожих.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что выборы президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны международным сообществом.