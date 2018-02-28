Синоптики попереджають про сильний сніг, хуртовини й шторм

Внаслідок впливу активних циклонів в Україні очікуються складні погодні умови.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

1 березня у південних, східних та більшості центральних областей очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25-27 м/с, хуртовини, у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській та Донецькій областях сильний, місцями дуже сильний сніг, сильні хуртовини, снігові замети; на дорогах країни ожеледиця.

1 березня вночі та ранком у північно-західній частині акваторії Чорного моря та на акваторії Азовського моря і в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-27 м/с; протягом доби висота хвиль в Чорному морі 30-40 дм, в Азовському морі 15-20 дм.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи електричних мереж, комунального господарства, будівельної та морської галузі у більшості областей країни (крім західних).

Як повідомлялось, негоду в більшості областей України, окрім західних, визначатимуть циклони, що пересуваються один за одним з Балкан у північно-східному напрямку.