Синоптики предупреждают о сильном снеге, метелях и шторме
Вследствие влияния активных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы; на дорогах страны гололедица.
1 марта ночью и утром в северо-западной части акватории Черного моря и на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-27 м/с; в течение суток высота волн в Черном море 30-40 дм, в Азовском море 15-20 дм.
Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных).
Как сообщалось, непогоду в большинстве областей Украины, кроме западных, будут определять циклоны, которые друг за другом движутся с Балкан в северо-восточном направлении.