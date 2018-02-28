Президент дорікнув Тимошенко за "селфі з російським послом"

Президент Петро Порошенко пригадав історію про фото, на якому лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко спілкується з послом Росії у Німеччині Сергієм Нечаєвим.

Про це він заявив на прес-конференції у середу.

За словами глави держави, українській владі вдалося налагодили продуктивний діалог з новою Адміністрацією США та іншими країнами, а також зробити так, щоб Україна була серед пріоритетів зовнішньої політики її партнерів.

"А тим нашим опозиціонерам, які в закутках міжнародних конференцій роблять селфі з російськими послами, я хотів би пояснити, що дипломатичні перемоги куються не в конференц-залах, а в кабінетах для переговорів", - наголосив глава держави.

Як відомо, в середині лютого МЗС РФ опублікувало фотографію з Мюнхенської безпекової конференції, на якій Тимошенко спілкується з Нечаєвим та своїм заступником Григорієм Немирею.

"Батьківщина" заявила, що зустріч Тимошенко з послом РФ інсценовано.

"Фото з кулуарів Мюнхенської конференції, опубліковані речницею російського МЗС, є інсценованою провокацією. Юлія Тимошенко та Григорій Немиря ніколи не були знайомі з чоловіком, який підійшов до них в кулуарах конференції. Представники "Батьківщини" в цей час перебували біля приміщення, де за 5 хвилин мала розпочатися зустріч із Комісаром ЄС з питань політики сусідства та розширення Йоганнесом Ханом", - йдеться у заяві.

Євген Кізілов, УП