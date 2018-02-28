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Президент упрекнул Тимошенко за "селфи с российским послом"

Среда, 28 февраля 2018, 14:38
Президент упрекнул Тимошенко за селфи с российским послом

Президент Петр Порошенко вспомнил историю о фото, на котором лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко общается с послом России в Германии Сергеем Нечаевым.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.

По словам главы государства, украинской власти удалось наладить продуктивный диалог с новой администрацией США и другими странами, а также сделать так, чтобы Украина была среди приоритетов внешней политики ее партнеров.

"А тем нашим оппозиционерам, которые в закоулках международных конференций делают Селфи с российскими послами, я хотел бы объяснить, что дипломатические победы куются не в конференц-залах, а в кабинетах для переговоров", - подчеркнул Порошенко.

 

Как известно, в середине февраля МИД РФ опубликовал фотографию с Мюнхенской конференции по безопасности, на которой Тимошенко общается с Нечаевым и своим заместителем Григорием Немырей.

 

"Батькивщина" заявила, что встреча Тимошенко с послом РФ инсценирована.

"Фото из кулуаров Мюнхенской конференции, опубликованные пресс-секретарем российского МИДа, являются инсценированной провокацией. Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с человеком, который подошел к ним в кулуарах конференции. Представители "Батькивщины" в это время находились у здания, где через 5 минут должна была начаться встреча с Комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоганнесом Ханом", - говорится в заявлении.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ТимошенкоПорошенкоРосcия
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