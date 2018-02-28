Порошенко: Я не Господь. Не знаю, хто вбив Шеремета

Президент Петро Порошенко запевняє, що готовий робити усе можливе, щоб розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета "не залишилося жодної закритої частини".

Про це він сказав під час великої прес-конференції у "Мистецькому Арсеналі" в Києві 28 лютого.

Зокрема, відповідаючи на репліку кореспондента "Української правди" про те, що з динаміки розслідування вбивства Шеремета про результати, очевидно, доведеться запитувати вже в наступного президента України, Порошенко зазначив:

"Я не Господь Бог. Я не знаю, хто вбив Павла Шеремета, але в мене так само болить (серце -ред.) які і у вас. Знаєте, чим я відрізняюсь від попередніх? Я буду разом із вами робити все можливе, щоб у нас не залишилося жодної закритої частини в розслідуванні вбивства журналіста".

Порошенко також каже, що готовий долучити до слідства "будь-якого слідчого з будь-якої країни світу".

"Може це збільшить шанси і довіру… Я не слідчий, я маю створити умови, щоб захистити українців… щоб розслідування відбувалося максимально прозоро і об'єктивно… Ми кожен маємо робити свою справу", – сказав глава держави, додавши, що, на жаль журналісти гинуть в усьому світі.

Як повідомлялось, редактор-засновник "Української правди" Олена Притула виступила з вимогою до генпрокурора Юрія Луценка розслідувати загибель журналіста УП Павла Шеремета у 2016 році як терористичний акт.

Наголошується, що досудове розслідування за фактом навмисного вбивства Павла Шеремета за двадцять місяців слідства не дало жодного результату: ні виконавці, ні замовники вбивства не були встановлені.

У заяві про вчинення кримінального правопорушення вказується, що злочинці розраховували вбити не тільки Шеремета, але і отримати психологічний ефект від вчиненого терористичного акту в багатолюдному місці у вигляді паніки та зневіри у власній безпеці.