Порошенко: Я не Господь. Не знаю, кто убил Шеремета

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Среда, 28 февраля 2018, 16:35

Президент Петр Порошенко уверяет, что готов делать все возможное, чтобы расследовании убийства журналиста Павла Шеремета "не осталось ни одной закрытой части".

Об этом он сказал во время большой пресс-конференции в "Мыстецьком Арсенале" в Киеве 28 февраля.

В частности, отвечая на реплику корреспондента "Украинской правды" о том, что по динамике расследования убийства Шеремета о результатах, очевидно, придется спрашивать уже у следующего президента Украины, Порошенко отметил:

"Я не Господь Бог. Я не знаю, кто убил Павла Шеремета, но у меня так же болит (сердце -ред.) как и у вас. Знаете, чем я отличаюсь от предыдущих? Я буду вместе с вами делать все возможное, чтобы у нас не осталось ни одной закрытой части в расследовании убийства журналиста".

Порошенко также говорит, что готов включить в следствие "любого следователя из любой страны мира" по предложению в том числе журналистов УП.

"Может это увеличит шансы и доверие... Я не следователь, я должен создать условия, чтобы защитить украинцев... чтобы расследование происходило максимально прозрачно и объективно... Мы каждый должны делать свое дело", - сказал глава государства, добавив, что, к сожалению, журналисты погибают во всем мире.

Как сообщалось, редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель журналиста УП Павла Шеремета в 2016 году как террористический акт.

Отмечается, что досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета за двадцать месяцев следствия не дало никакого результата: ни исполнители, ни заказчики убийства не были установлены.

Валентина Романенко, УП
Темы: Дело Шеремета
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