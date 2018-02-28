Президент про вибори: Не буду висуванцем від жодної партії

Президент Петро Порошенко заявив, що не збирається брати участі у парламентських виборах і не планує бути висуванцем від будь-якої партії.

Про це він розповів на прес-конференції у Києві.

Відповідаючи на запитання журналіста: чи правда, що він зустрічався з політичними партнерами із "Народного фронту" та з прем'єром Володимиром Гройсманом і мером Києва Віталієм Кличком, з якими домовився про створення єдиного політичного простору? Як були розподілені квоти? І чи правда, що у січні він мав зустріч із лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко, він сказав:

"Перше, ще одна сенсаційна новина. Я точно не збираюся брати участі у парламентських виборах. І тому питання політичних союзів і інших... це питання важливе, щоб координувати питання діючої коаліції, зміцнити відносини уряду, і підвищення ефективності роботи Верховної Ради".

Порошенко додав, що єдиний його союзник - український народ.

"І політичні партії… я їм дуже вдячний, я їх підтримую, але наразі це не є моїм порядком денним. Я не буду висуванцем політичних партій, але не виключаю, що якщо буде ухвалене відповідне рішення звертатися за підтримкою, то вже інша справа", - зазначив президент.

Щодо зустрічі з Тимошенко, голова держави відповів, що зустрічається з усіма керівниками фракцій, у тому числі, багато разів зустрічався із лідеркою "Батьківщини".

"Я зустрічався з Юлією Володимирівною Тимошенко багато разів, зокрема, один раз цього року. Ми ретельно обговорили процедуру висунення кандидатів на ЦВК", - розповів Порошенко.

Він зазначив, що після того, як пообіцяв лідерці "Батьківщини" висунути на затвердження парламенту кандидата від цієї фракції, Тимошенко йому подякувала.

Порошенко наголосив, що зустрічався і буде зустрічатися з усіма керівниками фракцій, "бо вони є представниками від народу".

Раніше президент заявив, що ще не вирішив, чи балотуватися на другий президентський термін.