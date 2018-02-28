Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент про вибори: Не буду висуванцем від жодної партії

Середа, 28 лютого 2018, 15:51

Президент Петро Порошенко заявив, що не збирається брати участі у парламентських виборах і не планує бути висуванцем від будь-якої партії.

Про це він розповів на прес-конференції у Києві.

Відповідаючи на запитання журналіста: чи правда, що він зустрічався з політичними партнерами із "Народного фронту" та з прем'єром Володимиром Гройсманом і мером Києва Віталієм Кличком, з якими домовився про створення єдиного політичного простору? Як були розподілені квоти? І чи правда, що у січні він мав зустріч із лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко, він сказав:

"Перше, ще одна сенсаційна новина. Я точно не збираюся брати участі у парламентських виборах. І тому питання політичних союзів і інших... це питання важливе, щоб координувати питання діючої коаліції, зміцнити відносини уряду, і підвищення ефективності роботи Верховної Ради".

Порошенко додав, що єдиний його союзник - український народ.

"І політичні партії… я їм дуже вдячний, я їх підтримую, але наразі це не є моїм порядком денним. Я не буду висуванцем політичних партій, але не виключаю,  що якщо буде ухвалене відповідне рішення звертатися за підтримкою, то вже інша справа", - зазначив президент.

Щодо зустрічі з Тимошенко, голова держави відповів, що зустрічається з усіма керівниками фракцій, у тому числі, багато разів зустрічався із лідеркою "Батьківщини".

"Я зустрічався з Юлією Володимирівною Тимошенко багато разів, зокрема, один раз цього року. Ми ретельно обговорили процедуру висунення кандидатів на ЦВК", - розповів Порошенко.

Він зазначив, що після того, як пообіцяв лідерці "Батьківщини" висунути на затвердження парламенту кандидата від цієї фракції, Тимошенко йому подякувала.

Порошенко наголосив, що зустрічався і буде зустрічатися з усіма керівниками фракцій, "бо вони є представниками від народу".

Раніше президент заявив, що ще не вирішив, чи балотуватися на другий президентський термін.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкопрезидентвиборикоаліціяТимошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
Усі новини...
Реклама: