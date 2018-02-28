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Наливайченко заявляє, що Порошенко розповів неправду про Медведчука

Середа, 28 лютого 2018, 22:00

Колишній голова СБУ Валентин Наливайченко заперечив слова президента Петра Порошенка про те, що він призначив Віктора Медведчука у частину тристоронньої контактної групи.

Про це Наливайченко розповів у коментарі Українській правді.

"Ініціатива залучити Віктора Медведчука до процесу звільнення полонених належала не мені, а Порошенку", - заявив Наливайченко.

Він наголосив, що президент сказав "відверту неправду".

"Коментуючи сьогодні обставини появи Віктора Медведчука у так званій гуманітарній групі тристоронньої контактної групи в рамках Мінського процесу, президент сказав відверту неправду", - стверджує Наливайченко.

Натомість екс-голова СБУ заявив, що саме Порошенку належала ініціатива залучення Медведчука до процесу звільнення заручників.

"Варто освіжити йому пам'ять: ініціатива залучити Медведчука до процесу звільнення полонених належала виключно Петру Порошенку. Саме він дав вказівку щодо його призначення. Це відбулося в кабінеті президента в присутності міністра закордонних справ Клімкіна", - сказав Наливайченко.

Як відомо, під час прес-конференції 28 лютого президент Петро Порошенко заявив, що кум Володимира Путіна Віктор Медведчук виявився найбільш ефективною кандидатурою у переговорах з Росією щодо полонених. 

"Є так звана гуманітарна група, яка займається питанням звільнення заручників. Це не Мінська група, вона є частиною тристоронньої контактної групи. Колишній голова СБУ призначив в цю групу Віктора Медведчука. Я про це знав і зараз наголошую, що буду працювати з будь-ким, хто зможе повернути хоча б одного українського заручника додому", - сказав президент.

Українська правда

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Теми: НаливайченкоПорошенкоМедведчук
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