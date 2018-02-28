Наливайченко заявляет, что Порошенко рассказал неправду о Медведчуке

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Среда, 28 февраля 2018, 23:00

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко опроверг слова президента Петра Порошенко о том, что он назначил Виктора Медведчука в часть трехсторонней контактной группы.

Об этом Наливайченко рассказал в комментарии Украинской правде.

"Инициатива привлечь Виктора Медведчука в процесс освобождения пленных принадлежала не мне, а Порошенко", - заявил Наливайченко.

Он отметил, что президент сказал "откровенную ложь".

"Комментируя сегодня обстоятельства появления Виктора Медведчука в так называемой гуманитарной группе трехсторонней контактной группы в рамках Минского процесса, президент сказал откровенную ложь", - утверждает Наливайченко.

Вместо этого экс-глава СБУ заявил, что именно Порошенко принадлежала инициатива привлечения Медведчука к процессу освобождения заложников.

"Стоит освежить ему память: инициатива привлечь Медведчука к процессу освобождения пленных принадлежала исключительно Петру Порошенко. Именно он дал указание о его назначении. Это произошло в кабинете президента в присутствии министра иностранных дел Климкина", - сказал Наливайченко.

Как известно, во время пресс-конференции 28 февраля президент Петр Порошенко заявил, что кум Владимира Путина Виктор Медведчук оказался наиболее эффективной альтернативой в переговорах с Россией касательно пленных.

"Есть так называемая гуманитарная группа, которая занимается вопросом освобождения заложников. Это не Минская группа, она является частью трехсторонней контактной группы. Бывший глава СБУ назначил в эту группу Виктора Медведчука. Я об этом знал и сейчас подчеркиваю, что буду работать с кем угодно, кто сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой", - сказал президент.

Украинская правда
Темы: Наливайченко Порошенко Медведчук
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