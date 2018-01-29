Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Рамазанова подав скаргу на його арешт в окупованому Криму

Понеділок, 29 січня 2018, 17:53

В окупованому Криму адвокат Ісмаїла Рамазанова Олексій Ладін оскаржив рішення підконтрольного Кремлю Сімферопольського районного суду про арешт на 30 діб.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Крім того, адвокат направив до прокуратури заяву про катування Рамазанова співробітниками ФСБ РФ.

За словами Ладіна, вони силою примусили Рамазанова себе обмовити. Арештований розповів, що близько четвертої години ранку 23 січня співробітники спецслужб увійшли до його будинку, накинули йому на голову куртку та почали бити.

За словами Рамазанова, йому завдали численних ударів по спині, в область нирок, по голові, у район потилиці, по руках і ногах та викручували пальці.

Адвокат арештованого розповів, що у сімферопольській лікарні у Рамазанова зафіксували побої на тілі. Однак після того, як він відвідав лікарню, його били в автомобілі.

Як відомо, вранці 23 січня в с. Новий Світ та м. Старий Крим співробітники ФСБ провели обшуки у будинках кримських татар. Тоді силовики затримали Ісмаїла Рамазанова.

За словами адвоката Маммета Мамбетова, по дорозі до СК РФ Ісмаїла Рамазанова побили.

На наступний день підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд в окупованому Криму арештував Ісмаїла Рамазанова на 30 діб. У "суді" йому не надали медичну допомогу попри його скарги на біль.

Рамазанова звинувачують за нібито поширення "екстремістських заяв" за допомогою інтернет-радіо Zello. Він заперечує свою причетність.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіякримські татарисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
Усі новини...
Реклама: