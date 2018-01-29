Адвокат Рамазанова подав скаргу на його арешт в окупованому Криму

В окупованому Криму адвокат Ісмаїла Рамазанова Олексій Ладін оскаржив рішення підконтрольного Кремлю Сімферопольського районного суду про арешт на 30 діб.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Крім того, адвокат направив до прокуратури заяву про катування Рамазанова співробітниками ФСБ РФ.

За словами Ладіна, вони силою примусили Рамазанова себе обмовити. Арештований розповів, що близько четвертої години ранку 23 січня співробітники спецслужб увійшли до його будинку, накинули йому на голову куртку та почали бити.

За словами Рамазанова, йому завдали численних ударів по спині, в область нирок, по голові, у район потилиці, по руках і ногах та викручували пальці.

Адвокат арештованого розповів, що у сімферопольській лікарні у Рамазанова зафіксували побої на тілі. Однак після того, як він відвідав лікарню, його били в автомобілі.

Як відомо, вранці 23 січня в с. Новий Світ та м. Старий Крим співробітники ФСБ провели обшуки у будинках кримських татар. Тоді силовики затримали Ісмаїла Рамазанова.

За словами адвоката Маммета Мамбетова, по дорозі до СК РФ Ісмаїла Рамазанова побили.

На наступний день підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд в окупованому Криму арештував Ісмаїла Рамазанова на 30 діб. У "суді" йому не надали медичну допомогу попри його скарги на біль.

Рамазанова звинувачують за нібито поширення "екстремістських заяв" за допомогою інтернет-радіо Zello. Він заперечує свою причетність.