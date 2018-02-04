Помічник Бакуліна каже, що той у лікарні

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Неділя, 4 лютого 2018, 12:40

Нардеп від "Оппоблоку" Євген Бакулін перебуває в лікарні після операції.

Про це телеканалу "112 Україна" повідомив помічник нардепа на прохання прокоментувати заяву генпрокурора Луценко щодо його наміри внести до ВРУ подання на притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності.

Про причини оперативного втручання і стан здоров'я Бакуліна не повідомляється.

Як відомо, 2 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура проситиме Верховну Раду дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Він додав, що подання внесуть наступного тижня, і воно буде розглянуте в установленому порядку.

За словами Луценка, Бакулін, попри те, що є нардепом, територію України давно не відвідував.

Як відомо, Бакулін у 2007 році, а також із 2010 по 2014 роки обіймав посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

Теми: Бакулін Генпрокуратура Опозиційний блок Нафтогаз
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