Тисячі прихильників Саакашвілі пройшли центром Києва

Колона прихильників лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі рушила центром Києва до Європейської площі.

Як передає кореспондент "Української правди", колона налічує до 10 тисяч людей.

Колона розтягнулася, як мінімум, від Софійської площі до Будинку вчителя на Володимирській.

За підрахунками різних ЗМІ, участь у "Марші" взяли від "кількох тисяч" до 5 тис.осіб. Після Маршу на "віче" - мітинг на Європейській площі кількість учасників суттєво зменшилася.

Всі фото Ельдара Сарахмана, УП

Колону очолює Саакашвілі.

Люди вигукують "Банду геть!", "Імпічмент" та "Свободу політв'язням!".

Конфліктів не помічено, колону супроводжують правоохоронці.

Станом на 13:45 марш "За майбутнє" прийшов на Європейську площу. Тут налічується до 5 тисяч людей.

Віче розпочалося з гімну України. Люди очікують на виступ лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

При цьому в приватному порядку до акції долучилося кілька автомобілів на єврономерах, які до того брали участь в акції ГО "Авто Євро Сила" на Хрещатику.

Як повідомлялося, спочатку прихильники Саакашвілі планували рухатися від парку Шевченка, бульваром Шевченка, на Хрещатик, Майдан Незалежності з встановленням сцени на Майдані.

Однак у суботу поліція запропонувала їм змінити маршрут і пройти від парку ім. Шевченка по вул.Володимирській, через Софійську площу, Володимирський проїзд, по вул. Михайлівській, Хрещатиком до Європейської площі.

У неділю на початку "Маршу за майбутнє" організатори оголосили, що маршрут буде змінено.