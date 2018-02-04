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Розслідувачі СІТ: пілот Су-25 не був українцем і навіть міг бути не Філіповим

Неділя, 4 лютого 2018, 15:15

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) з'ясувала, що загиблий пілот збитого в Сирії російського Су-25 Роман Філіпов не є українським льотчиком — він народився в Примор'ї.

Про це CIT повідомляє в своєму телеграм-каналі, пише "Громадське".

"Нам вдалося виявити аккаунт Романа Філіпова в соціальній мережі "Однокласники". У його профілі вказано місто Владивосток, а під однією з фотографій вчора і сьогодні з'явилися скорботні коментарі", — пише CIT.

Також CIT відзначає, що в 2014 році на сайті pro-samolet.ru опублікували замітку про змагання "Авіадартс-2014". В кінці згадувалися переможці торішніх змагань, серед них — команда Чернігівки Приморського краю на чолі з капітаном Романом Філіповим.

На думку CIT, "ця інформація дозволяє з упевненістю стверджувати, що загиблий пілот Роман Філіпов був російського походження, а інформація про його службу в ВПС України не відповідає дійсності".

"При цьому не можна повністю виключати можливість наявності в ВКС РФ двох Романів Філіпових, обидва з яких — пілоти Су-25", — зазначають розслідувачі.

Раніше група опублікувала фотографію документа, який знайшли в кишені у загиблого пілота. Це був рапорт про подання майора Романа Філіпова до держнагороди, складений від імені командира "змішаного авіаційного полку особливого призначення" підполковника Сергія Аксьонова.

CIT вказує, що загиблий пілот, в чиїй кишені знайшли цей документ, може бути не Романом Філіповим, а "наприклад, командир його ескадрильї, що склав рапорт про нагородження підлеглого, або навіть сам Аксьонов, від чийого імені складено рапорт".

Як повідомлялося, у суботу ввечері в сирійській провінції Ідліб був збитий російський Су-25.

У Міноборони РФ повідомили, що льотчик катапультувався і був убитий в бою з терористами.

"Новая газета" з посиланням на джерело в Міноборони РФ повідомила, що загиблим пілотом Су-25 був колишній український льотчик з окупованого Сімферополя (Крим) майор Роман Філіппов.

Пізніше стало відомо, що Філіпов до анексії Криму служив у Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіаРосіяСирія
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