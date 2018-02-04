Окупанти відпустили з СІЗО кримського татарина, арештованого за "пости у соцмережі" 2012 року

У Сімферополі з СІЗО звільнили кримськотатарського активіста Енвера Кроша, затриманого і засудженого на 10 діб за "пропаганду екстремістських організацій".

Про це 4 лютого повідомили у "Кримській солідарності".

Вранці під будівлею СІЗО зібралися десятки людей, щоб зустріти Кроша після звільнення.

"Усе, що стосується обшуків та судів, говорити б особливо не хотілося, але хочу сказати, що суди, які ухвалюють рішення, нам відомі. І справедливе рішення суда не має бути для нас метою. Метою для нас є збереження нашого народу у єдності, основою якої є іслам. Ми розуміємо, що рішення судів буде не на нашу користь, але через це в жодному разі не можна опускати руки", - заявив Крош після звільнення.

Він додав, що активісти "мають продовжувати захищати себе і тих, кого пригнічують чи утискають".

Як відомо, 25 січня у Криму пройшли обшуки у кримських татар Енвера Кроша і Ебазера Іслямова, після обшуків їх забрали до райвідділів поліції.

Дружина Кроша назвала арешт "реакцією силових структур, правозахисних структур на правозахисну, громадську і соціально-політичну активність Енвера".

Підконтрольний Кремлю Джанкойський райсуд заарештував на 10 діб затриманого Енвера Кроша - за публікації 2012 року на сторінці у соцмережі, яка нібито належить активісту.

У 2015 році Крош зазнав тортур електричним струмом, коли співробітники ФСБ намагалися схилити його до співпраці.

Українська правда