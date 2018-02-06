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Невістка Порошенка про Мальдіви: Раз на рік людина може собі дозволити

Вівторок, 6 лютого 2018, 08:51
Невістка Порошенка про Мальдіви: Раз на рік людина може собі дозволити

Невістка президента Юлія Порошенко вважає, що глава держави, попри ситуацію в країні, заслуговує відпочинку за кордоном.

Про це вона сказала в інтерв'ю LIGA.net, яке дала за кілька днів після візиту до Давосу.

Дружина Олексія Порошенка не відповіла, чи була зі свекром на Мальдівах, але сказала:

"Я просто бачу, як людина (президент – ред.) працює. Коли у мене народилися діти, я, звісно, як і будь-яка мама, вночі вставала, годувала, займалася дітьми. І я о 3, о 4 годині ночі бачила, як Петро Олексійович повертався з роботи. І вранці він о 8-9 виїжджав знову на роботу. тобто він реально дуже-дуже багато працює".

"Мені здається, що він заслуговує такого відпочинку, щоб його ніхто не чіпав", – заявила Юлія Порошенко.

"А просто їхати кудись, щоб його не впізнали, нереально. Ми одного разу їздили в Іспанію, його сфотографували російські журналісти і виклали в інтернет. Я думаю, що один раз на рік, причому на кілька днів, людина може собі це дозволити", – додала невістка президента.

Юлія Порошенко
Юлія Порошенко

Юлія Порошенко зізналася, що вже отримала громадянство України і вчить українську мову.

"Ви знаєте, що в Україні досить складно отримати громадянство. Попри те, що я була одружена, у мене вже було двоє дітей, процедура отримання громадянства зайняла майже 5 років. Спочатку була тимчасова посвідка на проживання, потім постійна посвідка на проживання, і лише потім громадянство", – розповіла вона.

На запитання, чи їздить вона до Санкт-Петербурга, дружина старшого сина президента відповіла: "Ні, не їжджу. Це до питання про те, чи допомагає прізвище. Ми зустрічаємося з батьками на нейтральній території".

Зазначимо, що Юлія Порошенко (в дівоцтві Аліханова) родом із Росії, до зміни прізвища у неї було російське громадянство.

Вона є співзасновником проекту Radar Tech. Зараз займається проектом AgroHub: збирає ідеї українських стартапів для розвитку агросектору. Співпрацює з агрохолдингом "Миронівський Хлібопродукт" Юрія Косюка.

Як відомо, президент Петро Порошенко на початку 2018 року таємно відпочивав на Мальдівах. Коли це спливло, в його адміністрації запевнили, що глава держави оплатив цю мандрівку власними коштами.

За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

Управління державної охорони не розкриває, чи забезпечували його співробітники охорону Петра Порошенка під час його відпочинку на Мальдівських островах з 1 до 8 січня.

Після опублікування інформації про анонімний відпочинок президента журналісти "Схем" заявили про тиск і спроби зламу їхніх пошт і акаунтів у соцмережах і месенджерах.

У 2016 році журналісти "Схем" показали іспанську віллу Петра Порошенка.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенко
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