Невістка Порошенка про Мальдіви: Раз на рік людина може собі дозволити

Невістка президента Юлія Порошенко вважає, що глава держави, попри ситуацію в країні, заслуговує відпочинку за кордоном.



Про це вона сказала в інтерв'ю LIGA.net, яке дала за кілька днів після візиту до Давосу.



Дружина Олексія Порошенка не відповіла, чи була зі свекром на Мальдівах, але сказала:



"Я просто бачу, як людина (президент – ред.) працює. Коли у мене народилися діти, я, звісно, як і будь-яка мама, вночі вставала, годувала, займалася дітьми. І я о 3, о 4 годині ночі бачила, як Петро Олексійович повертався з роботи. І вранці він о 8-9 виїжджав знову на роботу. тобто він реально дуже-дуже багато працює".



"Мені здається, що він заслуговує такого відпочинку, щоб його ніхто не чіпав", – заявила Юлія Порошенко.



"А просто їхати кудись, щоб його не впізнали, нереально. Ми одного разу їздили в Іспанію, його сфотографували російські журналісти і виклали в інтернет. Я думаю, що один раз на рік, причому на кілька днів, людина може собі це дозволити", – додала невістка президента.



Юлі Порошенко зізналася, що вже отримала громадянство України і вчить українську мову.



"Ви знаєте, що в Україні досить складно отримати громадянство. Попри те, що я була одружена, у мене вже було двоє дітей, процедура отримання громадянства зайняла майже 5 років. Спочатку була тимчасова посвідка на проживання, потім постійна посвідка на проживання, і лише потім громадянство", – розповіла вона.



На запитання, чи їздить вона до Санкт-Петербурга, дружина старшого сина президента відповіла: "Ні, не їжджу. Це до питання про те, чи допомагає прізвище. Ми зустрічаємося з батьками на нейтральній території".



Зазначимо, що Юлія Порошенко (в дівоцтві Аліханова) родом із Росії, до зміни прізвища у неї було російське громадянство.



Вона є співзасновником проекту Radar Tech.



Зараз Юлія Порошенко займається проектом AgroHub: збирає ідеї українських стартапів для розвитку українського агросектору. Співпрацює з агрохолдингом "Миронівський Хлібопродукт" Юрія Косюка.