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На журналістів, що розповіли про Порошенка на Мальдівах, чиниться тиск

П'ятниця, 26 січня 2018, 13:02
На журналістів, що розповіли про Порошенка на Мальдівах, чиниться тиск
Скрін-шот програми "Схеми"

Президент "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" Том Кент став на захист програми "Схеми", яка оприлюднила подробиці відпустки президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За його інформацією, після публікації результатів розслідування "Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента", у якій журналісти "Схем" розповіли про таємну поїздку Порошенка у відпустку на Мальдіви, на них накинулися з критикою прихильники президента. Вони поставили під сумнів предмет і професійність розслідування.

Окрім того, пише видання, журналісти зіткнулися з численними спробами зламу їхніх електронних пошт й акаунтів у соціальних мережах і месенджерах.

Зокрема, на такий тиск поскаржився журналіст "Схем" Михайло Ткач.

"За цей тиждень мені намагались ламати пошту, месенджери, присилали фейкові листи з фейковими платіжками, попереджали "по тобі працюють", була розгорнута кампанія з дискредитації провладною армією ботів і ломів. Це був дуже насичений тиждень тиску, тиждень, коли машина пропаганди влади працювала, не покладаючи рук. Тиждень маніпуляцій і образ", - пише він у Facebook.

Кент засудив спроби перешкодити роботі журналістів, "дискредитувати чи залякати їх, в інтернеті чи будь-яким іншим чином".

"Група журналістів-розслідувачів "Схеми" відіграє критично важливу роль у виконанні нашої місії – здійснювати журналістську діяльність на підтримку демократії в Україні. Розслідування "Схем", як підтверджували численні експерти і яким присуджені міжнародні нагороди, є ретельними, точними, зваженими і достовірними й відповідають найвищим професійним журналістським стандартам", – йдеться в його заяві.

Президент видання також зазначає, що робота журналістів "Схем" є свідченням їхньої відданості своїй країні.

"У зв’язку з цим Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода засуджує будь-які спроби перешкодити їхнім зусиллям дискредитувати чи залякати їх, в інтернеті чи будь-яким іншим способом", – додав він.

Як відомо, 18 січня програма "Схеми" розповіла, що президент України Петро Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах. Порошенко летів на приватному літаку разом із 7 пасажирами. Вони, ймовірно, не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами.

За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

У прес-службі президента підтвердили, що Порошенко здійснив приватну поїздку на Мальдіви.

"Цю поїздку він сплатив сам із власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації", - заявили там.

"Рішення про те, що інформацію про цю поїздку буде оприлюднено постфактум, було прийнято заздалегідь, виходячи з міркувань безпеки", - додали у відомстві.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоскандалЗМІмедіа
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