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Парубію дали добро на підписання закону про "деокупацію Донбасу"

Вівторок, 6 лютого 2018, 10:06
Парубію дали добро на підписання закону про деокупацію Донбасу

Верховна Рада не скасувала рішення про ухвалення закону про забезпечення державного суверенітету України над окупованими територіями Донецької й Луганської областей.

Проект відповідної постанови "Опозиційного блоку" (№7163-П) підтримали лише 37 депутатів.

"37 "за" – постанова відхилена. Це відкриває шлях до підписання закону про деокупацію" – заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.  

Ініціатори постанови посилалися на порушення регламенту при ухваленні закону 18 січня.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко зазначила, що той закон "просто констатує правду", що Донбас окуповано Росією, як і Крим.

Лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак заявив: "Якщо ви так піклуєтеся за соціальний захист військ окупаційного режиму Росії, то зробіть про це законопроект. Не нав’язуйте нам парадигму, яку вам передають з Кремля через Медведчука, що на сході України громадянський конфлікт. Це відкрита агресія Росії. І Росія буде відповідати за всі ті злочини, які вона творить на сході України й в анексованому Криму"

"Ми не допустимо реваншу п’ятої колони Кремля в цьому залі", – додав він

Як відомо, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу., який, зокрема, визнає Росію агресором і окупантом.

Однак наступного дня депутати фракції "Опозиційний блок" внесли проект постанови про скасування результатів голосування за цей закон, через що спікер не міг підписати його.

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна РадаДонбасзаконодавство
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