Закон щодо Донбасу "завис" у Раді як мінімум на 2 тижні

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П'ятниця, 19 січня 2018, 13:33

Народні депутати фракції "Опозиційний блок" пропонують Верховній Раді скасувати результати голосування за закон щодо реінтеграції Донбасу.

Відповідний проект постанови №7163-П зареєстровано в парламенті 19 січня.

Ініціаторами виступили Юрій Бойко, Олександр Вілкул та Михайло Папієв.

Таким чином спікер Андрій Парубій не може підписати вказаний закон, поки народні депутати не розглянуть цю постанову.

Як повідомлялося, голова ВР 19 січня закрив 7-му сесію парламенту і розпустив народних депутатів на 2 тижні канікул.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Під час обговорення кілька разів наголошувалося, що цей документ визнає Росію агресором і окупантом.

У самому тексті закону є дві згадки про Росію-агресора (у преамбулі і прикінцевих положеннях), а також одна згадка "держава-окупант".

Президент Петро Порошенко заявив, що ухвалення Верховною Радою закону про реінтеграцію Донбасу - це сигнал для окупованих територій, що вони залишаються частиною України.

Валентина Романенко, УП
Теми: Верховна Рада законодавство Донбас
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