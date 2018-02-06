Фракція БПП зменшилася на 2 нардепи

З фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді вийшли народні депутати Віктор Кривенко та Павло Кишкар.

Про це у вівторок з трибуни парламенту заявив спікер Андрій Парубій.

Таким чином, кількість членів фракції скоротилася зі 138 до 136.

Обидва депутати були обрані до Верховної Ради від партії "Об'єднання Самопоміч".

Як відомо, про своє рішення піти з фракції Кривенко й Кишкар заявили ще в грудні 2017 року.

Пояснюючи причини цього кроку, вони заявили, що серед іншого не погоджуються з позицією фракції стосовно звільнення голови НБУ Валерії Гонтаревої та мера Одеси Геннадія Труханова, пенсійної реформи, "кишенькового" аудитора НАБУ, декларацій для громадських активістів-антикорупціонерів, утисків НАБУ, тиску на антикорупційний комітет та "махінації" з Ротердам +.

Євген Кізілов, УП