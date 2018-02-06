Фракція БПП зменшилася на 2 нардепи

13689 переглядів
Вівторок, 6 лютого 2018, 12:40
Зліва направо Віктор Кривенко та Павло Кишкар

З фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді вийшли народні депутати Віктор Кривенко та Павло Кишкар.

Про це у вівторок з трибуни парламенту заявив спікер Андрій Парубій.

Таким чином, кількість членів фракції скоротилася зі 138 до 136.

Обидва депутати були обрані до Верховної Ради від партії "Об'єднання Самопоміч".

Як відомо, про своє рішення піти з фракції Кривенко й Кишкар заявили ще в грудні 2017 року.

Пояснюючи причини цього кроку, вони заявили, що серед іншого не погоджуються з позицією фракції стосовно звільнення голови НБУ Валерії Гонтаревої та мера Одеси Геннадія Труханова, пенсійної реформи, "кишенькового" аудитора НАБУ, декларацій для громадських активістів-антикорупціонерів, утисків НАБУ, тиску на антикорупційний комітет та "махінації" з Ротердам +.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна Рада БПП
powered by lun.ua
По темі
Бойко вставив свої "5 копійок" у дискусію щодо "народних дружин" 6 лютого 2018, 12:20
Рада відкрила шлях для будівництва музею Героям Небесної сотні 6 лютого 2018, 11:50
"Народний фронт" хоче просити світ завадити виборам РФ у Криму 6 лютого 2018, 11:42
Усі новини
Головні новини
БПП сплатив мільйон фонду, чий глава писав закон про Антикорупційний суд
Президент Польщі підпише скандальний закон
Фракція БПП зменшилася на 2 нардепи
Рада закликала президента Польщі повернутися до конструктивного діалогу
Усі новини
здоров'я

"Доступних ліків" стало більше. Які препарати додали до переліку

їжа

9 місць у Києві, де готують боули