БПП сплатив мільйон фонду, чий глава писав закон про Антикорупційний суд

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" заплатила влітку 2017 року громадській організації "Фонд інновацій та розвитку" більше мільйона гривень.

Про це свідчить звіт президентської політсили на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

З документу випливає, що партія перерахувала ГО шістьма траншами 1,058 мільйона гривень: 100 240 та 44 240 грн - 6 липня, 608 грн - 14 липня, 8 800 грн - 17 липня, 306 000 - 18 липня та 598 000 гривень - 29 серпня 2017 року.

Згідно зі звітом, усі виплати здійснювалися за трьома договорами між партією та фондом, укладеними 1 лютого, 28 квітня та 3 липня 2017 року.

Як відомо, проект закону про Вищий антикорупційний суд розроблений групою експертів, до складу якої, серед інших, входили засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе та директор організації Роман Яковлєв.

18 січня Верховна Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Читайте також: "Страшний антикорупційний суд. Чому Україна свариться з Заходом"

Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП