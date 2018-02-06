Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

БПП сплатив мільйон фонду, чий глава писав закон про Антикорупційний суд

Вівторок, 6 лютого 2018, 13:33
БПП сплатив мільйон фонду, чий глава писав закон про Антикорупційний суд
Фото: Korrespondent.net

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" заплатила влітку 2017 року громадській організації "Фонд інновацій та розвитку" більше мільйона гривень.

Про це свідчить звіт президентської політсили на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

З документу випливає, що партія перерахувала ГО шістьма траншами 1,058 мільйона гривень: 100 240 та 44 240 грн - 6 липня, 608 грн - 14 липня, 8 800 грн - 17 липня, 306 000 - 18 липня та 598 000 гривень - 29 серпня 2017 року.

Згідно зі звітом, усі виплати здійснювалися за трьома договорами між партією та фондом, укладеними 1 лютого, 28 квітня та 3 липня 2017 року.

Як відомо, проект закону про Вищий антикорупційний суд розроблений групою експертів, до складу якої, серед інших, входили засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе та директор організації Роман Яковлєв.

18 січня Верховна Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Читайте також: "Страшний антикорупційний суд. Чому Україна свариться з Заходом"

Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БППзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
БПП
Екснардепа "Блоку Петра Порошенка" впіймали на хабарі – ДБР
Мультиварки, теніс і тренажери: Мінюст покращив умови у СІЗО і в'язницях
Екснардеп від БПП нагрів державу на сотні тисяч – САП
Останні новини
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спесцлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
Усі новини...
Реклама: