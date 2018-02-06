Кличко доручив розглянути питання знесення самобуду УПЦ МП  

Постійній комісії Київради містобудування розгляне петицію щодо знесення незаконного самобуду УПЦ Московського патріархату у центрі Києва.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київради.

Вказується, що петицію підтримали 10584 особи, при мінімально необхідних 10000.

"Київський міський голова Віталій Кличко уже доручив постійній комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування, а також профільному заступнику голови КМДА і виконавчому органу Київради розглянути електронну петицію в установленому порядку", - сказано у повідомленні.

Автор звернення В'ячеслав Толпига зазначає, що територія на якій незаконно побудована споруда-каплиця УПЦ МП, належить до особливо цінних земель історико-культурного призначення. Окрім того, за словами ініціатора, територія є пам'яткою історії національного та місцевого значень.

Як відомо, 5 лютого Апеляційний суд Києва відпустив на поруки близько десяти народних депутатів архітекторів Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка, підозрюваних у підпалі самобуду УПЦ Московського патріархату у центрі Києва.

25 січня націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" демонтували інформаційний борд каплиці Московського патріархату біля "Десятинної церкви" в центрі Києва.

28 січня Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці з альтернативою застави двох підозрюваних у спробі підпалити каплицю-самобуд УПЦ Московського патріархату.

За словами затриманих, вони намагалися привернути увагу до того, що територія Національного музею історії захоплена московськими церковниками.

Як повідомили "Українській правді" у Київській адміністрації, каплиця УПЦ МП поблизу Десятинної церкви є самобудом, оскільки зведена без жодних документів.

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