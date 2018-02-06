Суд вирішить долю справи про резонансну ДТП у Харкові 7 лютого

Рішення Київського районного суду Харкова щодо продовження запобіжного заходу та можливості розгляду по суті справи резонансної ДТП у Харкові, внаслідок якої загинули 6 осіб, очікується 7 лютого.

Підготовче засідання у вівторок завершилось тим, що суд пішов до нарадчої кімнати.

На засіданні 6 лютого прокурор Ігор Омельченко просив зокрема продовжити строк тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави, наголошуючи, що є ризики, що підозрювані можу переховуватись і впливати на свідків.

Захист обвинуваченої Олени Зайцевої не заперечував ні проти задоволення клопотання прокурора про продовження арешту, ані щодо призначення розгляду справи по суті.

"Позиція Зайцевої не змінилася. Вона визнає свою провину. Нами вирішено не заперечувати клопотання прокуратури у вигляді тримання під вартою. Вважаємо, що є всі підстави для призначення розгляду даної справи. Заперечень з цього приводу немає", - сказала адвокат Зайцевої Юлія Козир.

Водночас інший підозрюваний Геннадій Дронов і його захисник Сергій Перепелиця заперечували проти задоволення клопотань прокурора і заявили низку клопотань.

Сторона обвинувачення наголосила, що скарги, які були наведені захистом Дронова не можуть бути розглянуті під час підготовчого судового засідання.

"Ті ризики, які ми заявляємо, вони на сьогодні не зменшились. Сторона обвинувачення вважає, що винуваті обидва. Ви бачите нашу позицію – на лаві у суді сидить дві особи", - сказав другий прокурор Максим Блохін.

"Вважаю, що обвинувальний акт складено відповідно до вимог КПК, вважаємо за можливе призначити дату судового розгляду" – сказав Блохін.

Думки захисників потерпілих розділились: частина з них вважає, що треба розглядати справу по суті, частина наполягає на поверненні обвинувального акту в прокуратуру.



Представник кількох сімей потерпілих Дмитро Марцонь зазначив, що його підзахисні не ознайомлені з обвинувальним актом, а жодної сплати збитків не було, бо сторона Зайцевої пропонувала допомогу, але постраждалі її не взяли.

Адвокат Зайцевої Юлія Козир заявила про незгоду з позицією та скаргами захисника Дронова та заявила про затягування розгляду справи з боку захисту Дронова.

Суд пішов до нарадчої кімнати. Рішення очікується 7 лютого близько 14.00.

Як відомо, увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus та Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. До того її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

6 листопада правоохоронці повідомили про підозру водію Volkswagen Touareg Геннадію Дронову.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі водія авто Lexus Олени Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

Підозрювана в скоєнні ДТП Олена Зайцева визнає свою провину в скоєному.

10 лютого закінчується міра запобіжного заходу для підозрюваних у цьому ДТП.