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Смертельне ДТП в Харкові: Водію Touareg повідомили про підозру

Понеділок, 6 листопада 2017, 17:18
Смертельне ДТП в Харкові: Водію Touareg повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру водієві позашляховика Volkswagen Touareg Геннадію Дронову, який є одним з учасників дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, що призвело до загибелі 6 і госпіталізацію 5 пішоходів.

Про це повідомив його адвокат Сергій Перепелиця, передають "Українські новини".

"Сьогодні йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох громадян)", - повідомив він.
За його словами, на даний момент він знайомиться з підозрою.

Також адвокат повідомив, що 7 листопада суд обере Дронову запобіжний захід. На даний момент його підзахисний перебуває в лікарні, він не затриманий.

Також адвокат повідомив, що Дронов був допитаний раніше в якості свідка, і зараз в якості підозрюваного.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. 

26 жовтня кількість загиблих збільшилась до 6. В лікарні померла постраждала в ДТП 20-річна Діана Берченко.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg, який проходить як свідок, може бути змінений.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПХарківкримінал
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