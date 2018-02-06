Рада знову не змогла підступитися до закону про Антикорупційний суд

Верховна Рада не виносила на голосування питання внесення до порядку денного законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Спікер Андрій Парубій заявляв, що зробить це після розгляду законопроектів щодо фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин. Рада розглядала одразу три альтернативні законопроекти.

Проте у ВР не вистачило голосів, навіть, щоб відправити їх на доопрацювання на перше читання.

Після цього Парубій закрив вечірнє засідання парламенту.

6 лютого стало відомо, що партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" заплатила влітку 2017 року громадській організації "Фонд інновацій та розвитку" більше мільйона гривень.

Як відомо, голова Верховної Ради Андрій Парубій у понеділок 5 лютого заявляв, що запустить процедуру ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд вже у вівторок.

18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.