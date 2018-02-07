Інститут В’ятровича заявив, що не зможе гарантувати безпеку істориків у Польщі

Український інститут національної пам’яті пропонує надалі проводити зустрічі українських та польських істориків лише в Україні.

У його заяві сказано, що продовжувати роботу Українсько-польського форуму істориків в попередньому форматі неможливо через зміни до закону про Інститут національної пам’яті Польщі.

Як зазначається, Український інститут національної пам'яті ініціював Українсько-польський форум істориків, аби їхній діалог дав можливість подолати наслідки колишніх конфліктів між народами і стереотипи. З 2015 року відбулося 5 засідань, почергово в Україні та Польщі.

"Ухвалення нового закону про Інститут національної пам'яті в Польщі, яким передбачено зокрема кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів 1925-1950 років" суттєво звужує простір для дискусій та діалогу", – вважає відомство Володимира В’ятровича.

Український інститут національної пам'яті "не бачить можливостей" для продовження роботи форуму в попередньому форматі.

"Ми не можемо гарантувати збереження свободи слова українським дослідникам на польській території чи навіть безпеку їх перебування там", – пояснює відомство.

"Тому, слідуючи цінностям відкритого діалогу та вільного доступу до джерел, звертаємося до польських колег з пропозицією щодо продовження історичних дискусій на території України, де відсутні будь-які обмеження чи політичний диктат щодо оцінок минулого", – заявляє Український інститут національної пам’яті.

На його переконання, "дискусії про минуле мають залишатися прерогативою істориків, а не політиків", адже саме зважена професійна розмова є однією з основ для порозуміння.

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі проголосував у третьому читанні за зміни до закону про Інститут національної пам’яті. Серед них був і законопроект про заборону "бандерівської ідеології" в Польщі.

А в ніч на 1 лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, у якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів" проти поляків.

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький заявив, що такі законодавчі зміни потрібні для протидії брехні щодо приписування злочинів проти євреїв невинним полякам.

Верховна Рада України 6 лютого заявила, що ухвалені в Польщі законодавчі зміни "суперечать змісту і духу стратегічного партнерства" з Україною, і закликала президента Анджея Дуду спільно з Сеймом та Сенатом Польщі "повернути в українсько-польські відносини зваженість, раціональність та доброзичливість"