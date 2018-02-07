Депутат від БПП хоче підтримки для "Чорноморнафтогазу" у міжнародних судах

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Ольга Белькова заявила, що народні депутати та українські дипломати мають об'єднатися для підтримки ДАТ "Чорноморнафтогаз" у міжнародних судах у позовах проти Росії.

Про це вона сказала під час виступу у залі Верховної Ради 7 лютого.

"Перед нами стоїть величезне завдання - зберегти українську компанію та дати їй можливість відстояти свої права у міжнародних судах", - сказала Белькова.

Вона зазначила, що депутатам та українським дипломатам треба спільно працювати у цьому напрямку.

"Фактично "Чорноморнафтогаз" сьогодні у дуже скрутному становищі. І ми зав'язані перед ними. Необхідно зберегти їм можливість відстояти всі свої права у міжнародних судах", - сказала політик.

Белькова додала, що це необхідно зробити якомога швидше, оскільки у Росії не гають часу і ухвалюють свої закони, через які намагаються легалізувати незаконне користування українськими надрами.

"Нагадаю, на момент окупації народ України володів чималими запасами нафти та газу у Криму. А саме, через "Чорноморнафтогаз", який тоді володів 19 спеціальними дозволами на користування надрами. З них 14 на шельфі Чорного та акваторії Азовського морів, 4 - на суші Криму та один спецдозвіл на підземне сховище природного газу", - розповіла Белькова.

"На сьогодні 5 спецдозволів "Чорноморнафтогазу" анульовано, тому що товариство не має змоги продовжити дію спецдозволів. На зазначених родовищах веде видобуток Росія через свої підконтрольні підприємства", - сказала нардеп.

Вона зазначила, що Росія незаконно видобула з родовищ України близько 7,2 мільярдів кубів природного газу та нафти і 231 тонну природного конденсату.

"Наразі Товариство не має доступу ні до активів, ні до банківських рахунків, які заблоковані кредиторами. Через відсутність фінансових ресурсів не має змоги на оплату зборів, необхідних на продовження ліцензії. Фактично ще 4 спецдозволи будуть скоро призупинені", - заявила Белькова.

Вона додала, що судова справа щодо списання безнадійного боргу компанії досі знаходиться без розгляду у Верховному суді.

На її думку, допомогти компанії відновити свою діяльність та відстояти свою позицію у міжнародних судах допоможе законопроект №5370, який був ініційований народними депутатами Ольгою Бельковою, Олександром Домбровським, Михайлом Бондарем та Олексієм Рябчиним ще у 2016 році.

Ним пропонується запровадити мораторій до 1 січня 2019 року на стягнення боргу з "Чорноморнафтогазу".

Як пояснюють автори проекту, це дасть можливість компанії повернути контроль над частиною втрачених активів, встановити контроль та відновити робочий стан суден, які знаходяться в Мексиці та Бразилії і не були втрачені внаслідок анексії Криму, розпочати розробку родовищ на шельфі Чорного моря, до яких є фактичний доступ.

Зазначається, що протягом дії мораторію підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень стосовно підприємства. Також, підлягають зняттю накладені раніше арешти на рухоме майно Товариства.

Крім того проектом пропонується установити, що спеціальні дозволи на користування надрами, надані Товариству на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, строк дії яких закінчився в період тимчасової окупації, вважаються такими, що продовжили строк своєї дії на період тимчасової окупації.

Як відомо, "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Компанія міститься в переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

У березні 2014 року внаслідок анексії Росією Криму "Чорноморнафтогаз" втратив доступ до виробничих потужностей та газових родовищ на півострові та шельфі.

На даний час товариство зареєстровано у Києві, вживає заходи щодо налагодження господарської діяльності, займається відновленням втрачених документів та формуванням доказової бази для міжнародних судів проти Російської Федерації.

Збитки, завдані "Чорноморнафтогазу" анексією АР Крим, заявлені у позові Міністерства юстиції України до Російської Федерації щодо визнання незаконною окупації Криму та компенсації збитків, завданих цією окупацією. Балансова вартість втрачених активів Товариства становить 14,9 млрд гривень

Раніше також повідомлялося, що у 2014 році Росія захопила дві бурові установки, так звані "вишки Бойка".

При цьому вони залишалися на Одеському родовищі, яке знаходиться набагато ближче до материкової частини України, ніж до півострова.

У грудні 2015 року РФ відвела "вишки Бойка" ближче до окупованого Криму.

23 грудня 2015 року Печерський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про арешт "вишок Бойка" - бурових установок на чорноморському шельфі, за які сім років тому Україна переплатила 400 млн доларів.

У січні 2017 року український суд заарештував захоплені Росією бурові установки.

Проте лютому 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Україна має намір продати дві так звані "вишки Бойка" - бурові установки для видобутку нафти і газу на чорноморському шельфі, - які були заарештовані в 2015 році.

В українській групі юристів, що займаються супроводом справи в рамках позову України проти Росії щодо порушень РФ положень Конвенції ООН з морського права заявила, що подібні заяви генпрокурора дають можливість Арбітражному трибуналу відхилити позов України до РФ.