"Вишки Бойка": Луценко підриває позицію України в судах - ЗМІ

Генпрокурор Юрій Луценко дає можливість Арбітражному трибуналу відхилити позов України до РФ, коли говорить про намір України продати дві "вишки Бойка".

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в українській групі юристів, що займаються супроводом справи в рамках позову України проти Росії щодо порушень РФ положень Конвенції ООН з морського права.

"Ми постійно повторюємо, що Росія заблокувала доступ Україні до її ресурсів і незаконно конфіскувала українські самопідйомні бурові установки, розташовані на території Одеського, Голіцинського, Архангельського і Штормового газоконденсатних родовищ", - сказало джерело.

"При цьому Луценко заявляє, що Україна збирається продавати "вишки Бойка". Де ж логіка? Подібними заявами генпрокурор підриває позицію української держави в міжнародних судах", - додали у групі юристів.

Як зазначило виданню джерело, продаж цих вишок матиме негативні наслідки для вимог в Арбітражному трибуналі за позовом України проти Росії щодо порушень РФ положень Конвенції ООН з морського права.

При цьому повідомляється, що вже 19 лютого Україна повинна подати свій меморандум до Арбітражного трибуналу.

"Заява Луценка не просто надає аргументи російській стороні щодо відсутності порушень в її діях, а й дає можливість Арбітражному трибуналу відхилити позовні вимоги України", - заявили в групі юристів.

Там додали, що "вишки Бойка" фігурують і в претензіях "Нафтогазу" до Росії в рамках позову, розглянутого Міжнародним трибуналом при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі відповідно до україно-російської угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій.

"Заява Луценка боляче б'є і по позиції "Нафтогазу", практично нівелюючи його шанси на виграш", - сказав співрозмовник видання.

За його словами, заяви Луценка про те, що покупець після здійснення операції може спробувати повернути у власність вишки або стягнути кошти за їх вилучення у законного власника з керівництва окупаційної влади або Росії, суперечать логіці і свідчать про нерозуміння правових наслідків подібних дій.

При цьому, видання повідомляє, що в МЗС України не були обізнані про плани ГПУ щодо продажу "вишок Бойка".

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Україна має намір продати дві так звані "вишки Бойка" - бурові установки для видобутку нафти і газу на чорноморському шельфі, - які були заарештовані в 2015 році.

Також, за його словами, ГПУ на даному етапі слідства не має доказів причетності лідера фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойко в корупційній схемі, пов'язаній з покупкою двох самопідйомних бурових установок.

Як відомо, У 2014 році Росія захопила обидві установки, коли був анексований Крим. При цьому вони залишалися на Одеському родовищі, яке знаходиться набагато ближче до материкової частини України, ніж до півострова.

У грудні 2015 року РФ відвела "вишки Бойка" ближче до окупованого Криму.

23 грудня 2015 року Печерський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про арешт "вишок Бойка" - бурових установок на чорноморському шельфі, за які сім років тому Україна переплатила 400 млн доларів.

У січні 2017 року український суд заарештував захоплені Росією бурові установки.

У травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідством не встановлено фактів підписання від імені Бойка документів щодо проведення закупівель так званих "вишок Бойка".

1 лютого 2018 року Луценко повідомив, що колишньому главі Національногобанку Сергію Арбузову ооглошено нову підозру "за фактом співучасті взаволодінні коштами ДАТ" Чорноморнафтогаз "в сумі 3,2 млрд грн при покупцідвох самопідйомних бурових установок В312 і В319".