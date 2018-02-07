Антикорупціонери відхилили пропозицію Порошенка щодо декларування

Громадські активісти - антикорупціонери не погоджуються з ідеєю президента Петра Порошенка замінити обов'язкове подання ними декларацій на розширене звітування про доходи.

Про це повідомив "Українській правді" виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

"Це розширення не погоджено з громадськими організаціями", - заявив він.

За словами активіста, про цю свою ініціативу президент згадав на зустрічі з активістами 17 січня, але вони її не підтримали.

Юрчишин, який також був присутній на зустрічі, розповів, що відповідна пропозиція глави держави міститься в двох його законопроектах 6674 та 6675, але вона не відповідає міжнародним стандартам.

"За першу ж помилку у такому звіті скасовується неприбутковість, притому скасовується заднім числом за попередній рік, і організація змушена буде виплачувати податки за весь минулий рік, ніби вона здійснювала прибуткову діяльність. Такого немає ніде у світі", - наголошує український директор TI.

Він повідомив, що представники ГО запропонували Порошенку доопрацювати ці законопроекти і передати на перевірку Венеціанській комісії.

Коаліція громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ", чиї представники складали переважну більшість учасників зустрічі з президентом, підтверджує слова Юрчишина.

За її інформацією, на розгляді Верховної Ради знаходиться низка законопроектів, спрямованих на скасування електронного декларування антикорупційними активістами. Зокрема два від Порошенка - 6674 та 6675.

Організація не погоджується з тим, що президентські законопроекти, розширюючи формати звітності для неурядових організацій, суперечать "загальному позитивному тренду дерегуляції діяльності".

"Громадянське суспільство сподівається на обов’язкове врахування висновків Венеційської комісії, які очікуються у березні 2018 року", - йдеться в заяві на сайті РПР.

"Реанімаційний пакет реформ" закликає народних депутатів скасувати електронне декларування для громадських активістів без усіляких умов", - додають там.

В організації зауважили, що їхня позиція відображена в проекті закону 6271, який підтримується найбільшою кількістю народних депутатів.

"Почали розганяти тезу, нібито Порошенко "домовився" з громадськими активістами: що е-декларування для антикорупціонерів скасують в обмін на додаткову звітність для всіх громадських організацій. Це – маніпуляція", - пише у Facebook голова ГО "Центр інформації про права людини" Тетяна Печончик.

За її словами, десятки антикорупційних організацій "категорично виступають проти закручування гайок і звуження простору для роботи громадянського суспільства в Україні".

"Неприпустимо відміняти один репресивний закон ціною прийняття іншого", - наголошує громадська активістка.

Як відомо, представник президента в парламенті Ірина Луценко стверджує, що громадські активісти погоджуються на запропоноване Порошенком розширене звітування про доходи замість їх декларування.

"Я знаю, що громадські організації та активісти погодилися на розширене подання інформації, розширене звітування", - сказала вона в ефірі телеканалу "Рада".

27 березня 2017 року Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Євросоюз розкритикував цю ініціативу. Президент згодом попросив депутатів скасувати відповідну вимогу.

Євген Кізілов, УП