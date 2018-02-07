Апеляційний суд зняв арешт з Range Rover дочки Ківалова

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Середа, 7 лютого 2018, 22:15

Апеляційний суд м. Києва зняв арешт з елітного позашляховика Land Rover Range Rover Autobiography Ірини Орехової, яка є донькою екс-голови ЦВК Сергія Ківалова.

Про це повідомляють джерела УП.

За інформацією джерел, арешт з автівки зняли 7 лютого.

"Українська правда" звернулася за коментарем до Генеральної прокуратури, але наразі не отримала відповіді.

Як відомо, у січні 2018 року Печерський райсуд Києва арештував авто Land Rover Range Rover Autobiography Ірини Орехової.

За інформацією "Наших Грошей", арешт відбувся в рамках кримінального провадження проти колишнього чоловіка Орехової екс-прокурора Подільського та Шевченківського районів Києва Сергія Нечипоренка.

Його затримали у 2015 році в центрі Києва під час отримання хабаря у 150 тисяч доларів.

Українська правда
Теми: суд авто арешт Ківалов
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