Апеляційний суд зняв арешт з Range Rover дочки Ківалова
Апеляційний суд м. Києва зняв арешт з елітного позашляховика Land Rover Range Rover Autobiography Ірини Орехової, яка є донькою екс-голови ЦВК Сергія Ківалова.
Про це повідомляють джерела УП.
За інформацією джерел, арешт з автівки зняли 7 лютого.
"Українська правда" звернулася за коментарем до Генеральної прокуратури, але наразі не отримала відповіді.
Як відомо, у січні 2018 року Печерський райсуд Києва арештував авто Land Rover Range Rover Autobiography Ірини Орехової.
За інформацією "Наших Грошей", арешт відбувся в рамках кримінального провадження проти колишнього чоловіка Орехової екс-прокурора Подільського та Шевченківського районів Києва Сергія Нечипоренка.
Його затримали у 2015 році в центрі Києва під час отримання хабаря у 150 тисяч доларів.