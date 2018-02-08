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У поліції пояснили, як міністр Данилюк опинився в списку боржників

Четвер, 8 лютого 2018, 11:50
У поліції пояснили, як міністр Данилюк опинився в списку боржників

Міністр фінансів Олександр Данилюк сплатив штраф за порушення правил дорожнього руху, а до реєстру боржників потрапив через помилку.

Про це "Українській правді" повідомив 8 лютого речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Щодо адмінпротоколу за порушення правил зупинки, виписаного О. Данилюку 19 лютого 2017 року, повідомляємо, що платіж за порушення ПДР в розмірі 255 гривень був здійснений минулого року", -повідомив Тракало.

"Однак через помилку в реквізитах, зроблену платником під час оплати штрафу за вказане адмінправопорушення, цей платіж не відобразився в базі Національної поліції України", - пояснив він.

За словами Тракала, після надання платником відповідних підтверджуючих документів про платіж, а також виправлення зазначеної помилки у фінансовій установі, – сьогодні кошти були зараховані, а відповідний адмінпротокол знято з бази.

Як повідомлялось міністру фінансів був виписаний штраф за порушення ч. 1 ст. 122 КУпАП, зокрема, за невиконання пункту 15.9 (Порушення правил зупинки), ще 19 лютого 2017 року.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП

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Теми: Олександр ДанилюкМінфінполіціяборг
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