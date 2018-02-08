АРМА: Невідомі в масках і з рушницями погрожують у "Гулівері"

Агентство з розшуку та менеджменту активів заявляє про погрози невідомих озброєних осіб.

"Невстановлені особи в масках та озброєні холодною зброєю, кийками та помповими рушницями погрожують представникам компанії-управителя, яким сьогодні було передано в управління три поверхи бізнес-центру "Гуллівер", - йдеться у повідомленні відомства.

В АРМА вказали, що єдиним законним власником зазначених приміщень є компанія-управитель на підставі договору управління майном.

Агентство зазначило, що про загрозу вже поінформовано правоохоронні органи.

За інформацією "Вестей", БЦ "Гулівер" оточила поліція.

"Будівля оточена щільним кільцем силовиків. Прибулі шикуються в колони по три людини. За словами очевидців, в будівлі відключені ліфти", - пише видання.

Фото "Весті"

У виданні заявляють, що їхній офіси руйнують.

Як відомо, вранці 8 лютого в офісах медіахолдингу "Вести", що розташовані у ТРЦ Гулівер у Києві, з обшуком прийшли представники АРМА.

В АРМА повідомили, що у ТРЦ "Гулівер" Головна військова прокуратура ГПУ та Нацполіція проводять спільні заходи щодо передачі приміщень на 3 поверхах офісного центру Агентству з розшуку і повернення активів.

Офіси "Вестей" розташовані на 32-му поверсі.

15 грудня 2017 року співробітники АРМА вже заявляли, що їхній діяльності чинять опір у приміщеннях "Юнісон груп", де розташований офіс медіахолдингу "Вести".

3 лютого 2018 року працівники АРМА також приходили до "Гулівера", проте не змогли потрапити до приміщень, які орендує редакція газети "Вести".

"Вести" наполягали на незаконності дій представників Нацагентства.

14 липня 2017 року Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводила комплекс обшуків у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку, в тому числі в медіахолдингу "Вести".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав тоді, що холдинг пов’язаний із злочинною схемою "розкрадання державних коштів режимом Януковича", зокрема, Олександром Клименком.

Аваков також повідомив, що в рамках розслідування діяльності безпосередньо екс-міністра буде описано і заблоковано майно групи компанії "ЮНІСОН".

Пізніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що видання "Вести" змушене узгодити умови використання приміщень у ТРЦ "Гулівер" з АРМА.