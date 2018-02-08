З народного депутата зняли браслет

Солом'янський районний суд скасував зобов'язання носити електронний браслет депутату Максиму Полякову.

Про таке рішення суду у четвер розповів адвокат депутата Петро Бойко.

"Так, суд прийняв рішення зняти електронний браслет", - сказав він.

"Сьогодні суд аналізував ризики і зрозумів, що ризики істотно зменшились. Залишилось проведення експертиз і отримання документів від ФРН, які стосувалися Розенблата (Борислава Розенблата, депутата, який проходить по ті же кримінальній справі - УП), а не Полякова", - сказав він.

"Тому суд дійшов висновку, що оскільки лишилися прості слідчі дії, тому надмірні обов'язки не потрібні", - додав він.

Бойко також зазначив, що серед обов'язків лишилися застава, обов'язок з'являтися до детектива, прокурора чи до суду за першим викликом, не спілкуватися зі свідками, здати паспорти органам досудового слідства і не виїжджати за межі України без дозволу.

Він також висловив думку, що це було останнє продовження зобов'язань Полякову, і скоро буде завершено досудове слідство, і будуть відкриті матеріали досудового розслідування.

Як відомо, НАБУ розслідує справу щодо можливої участі Полякова у злочинній схемі з видобутку бурштину, пов'язаній з незаконним збагаченням та отриманням хабара.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.

Але на початку вересня Солом'янський райсуд Києва спрямував цю заставу у дохід держави і призначив йому нову - у розмірі 608 тисяч гривень, бо депутат довго чинив опір правоохоронцям і відмовлявся вдягати електронний браслет стеження.

21 вересня 2017 року Поляков вніс заставу в розмірі 608 тис. гривень.