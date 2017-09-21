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ЗМІ: Поляков вніс 608 тисяч грн застави

Четвер, 21 вересня 2017, 22:32

Депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Максим Поляков вніс заставу в розмірі 608 тис. гривень.

Про це Українським новинам повідомило джерело в прокуратурі.

"Він догрався. Йому пропонували - надягни браслет, але ні, не захотів. Спочатку 304 тис. гривень оплатив, які пішли в бюджет, тепер 608 тис. гривень вніс як заставу", - сказав він.

Співрозмовник не уточнив, коли саме депутат вніс гроші.

Як відомо, 25 липня Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.

Але на початку вересня Солом'янський райсуд Києва спрямував цю заставу у дохід держави і призначив йому нову - у розмірі 608 тисяч гривень.

Це сталося через те, що довгий час депутат чинив опір правоохоронцям і відмовлявся вдягати електронний браслет стеження.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

"Українська правда" у Threads

Теми: Поляков
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