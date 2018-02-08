Поліція затримала 8 посадовців, що торгували біометрикою

Національна поліція затримала 8 посадовців Державної міграційної служби Києва та Черкащини.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

"Викриті службовці... у змові з приватними фірмами створили корупційну мережу, пов’язану з видачею біометричних паспортів", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Як зазначили в поліції, посадовці ДМС надавали клієнтам приватної фірми можливість отримати біометричний паспорт в обхід електронної черги у найкоротші строки, однак за значно завищеною вартістю.



"Так, виготовлення документу поза чергою за 22 робочих дні "коштувало" замовнику 3 тисячі гривень, а за 1-2 робочих дні – 11 тисяч гривень", – пояснюють правоохоронці, зазначаючи, що через такі схеми службовці не лише отримали незаконні прибутки, а я й штучно створили неабиякі черги.

"Як результат – бюджет держави недоотримав сотні тисяч гривень", – наголосили в поліції.

Правоохоронці повідомили, що провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем мешкання посадовців ДМС, а також – за адресами розташування викритих підприємств.

В результаті обшуків було вилучено доказову документацію, чорнові записи та грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, та затримано вісім осіб.



Зазначається, що завдяки викритим схемам начальник одного зі столичних відділів ДМС за менше ніж рік придбав автомобіль преміум-класу.

Крім того, правоохоронці додали, що цього ж посадовця та його спільника було викрито у причетності до виготовлення, зберігання та збуту наркотиків різних видів.

Як відомо, 29 листопада 2017 року Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС. Тоді ж у конспіративних приміщеннях НАБУ відбулися обшуки.

Після скандалу довкола НАБУ Пімахова пішла у відпустку.