Пімахова пішла у відпустку після скандалу довкола НАБУ

Перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова подала заяву про відпустку, яку було задоволено.

Про це повідомляє прес-служба Міграційної служби.

"Відповідно до заяви, відпустка необхідна у зв’язку з необхідністю покращення стану здоров’я, яке погіршилося через ситуацію із спробою передачі їй хабара агентом Національного антикорупційного бюро та подальшими слідчими діями СБУ та Генеральної прокуратури", – уточнило відомство.

Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС. Тоді ж у конспіративних приміщеннях НАБУ пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на бюро.

Сама Пімахова виступила з викривальною заявою та запевнила, що сама звернулася до правоохоронців, бо не знала, що Сергій Титенков – агент НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, детективів НАБУ обраними без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, – незаконною.

У НАБУ заперечили його слова.

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