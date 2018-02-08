У Києві евакуювали бізнес-центр "Гулівер"

В офісах у бізнес-центрі "Гулівер" відбулося задимлення.

Про це повідомляє видання "Вести", офіси якого розташовані у "Гулівері".

Усіх працівників центру евакуювали.

У коментарі "Українській правді" речниця ДСНС Києва Світлана Водолага підтвердила, що відомство отримало заяву про розпилення газу.

"Була заява, що хтось розпилив якийсь газ. Задимлення було на 32 поверсі, загрози для життя немає", - розповіла прес-секретар.

Вона додала, що до ДСНС телефонувала дівчина, яка працює у "Вестях", і підтвердила, що був газ.

"Пожежі немає. Ця дівчина попросила лише викликати швидку допомогу".

Як відомо, вранці 8 лютого в офісах медіахолдингу "Вести", що розташовані у ТРЦ Гулівер у Києві, з обшуком прийшли представники АРМА.

В АРМА повідомили, що у ТРЦ "Гулівер" Головна військова прокуратура ГПУ та Нацполіція проводять спільні заходи щодо передачі приміщень на 3 поверхах офісного центру Агентству з розшуку і повернення активів.

Офіси "Вестей" розташовані на 32-му поверсі.

15 грудня 2017 року співробітники АРМА вже заявляли, що їхній діяльності чинять опір у приміщеннях "Юнісон груп", де розташований офіс медіахолдингу "Вести".

3 лютого 2018 року працівники АРМА також приходили до "Гулівера", проте не змогли потрапити до приміщень, які орендує редакція газети "Вести".

"Вести" наполягали на незаконності дій представників Нацагентства.

14 липня 2017 року Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводила комплекс обшуків у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку, в тому числі в медіахолдингу "Вести".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав тоді, що холдинг пов’язаний із злочинною схемою "розкрадання державних коштів режимом Януковича", зокрема, Олександром Клименком.

Аваков також повідомив, що в рамках розслідування діяльності безпосередньо екс-міністра буде описано і заблоковано майно групи компанії "ЮНІСОН".

Пізніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що видання "Вести" змушене узгодити умови використання приміщень у ТРЦ "Гулівер" з АРМА.