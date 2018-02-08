У "Гулівері" невідомі влаштували сутички з димовими шашками і кувалдами

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів розповіли, що невідомі застосували димові шашки та кувалди на 31, 32 та 33 поверхах БЦ "Гуллівер".

Про це йдеться у повідомленні АРМА у Facebook.

"На 31, 32 та 33 поверхах БЦ "Гуллівер" відбувається конфлікт між представниками компанії-управителя та невстановленими особами, які називають себе представниками власника приміщень або представниками компанії-балансоутримувача будівлі бізнес-центру", - йдеться у повідомленні.

В агентстві заявляють, що "шляхом фізичного тиску представників компанії-управителя витіснили із приміщень на одному з поверхів будівлі".

За твердженнями АРМИ, невстановлені особи застосували димові шашки, через що спрацювала пожежна сигналізація.

"Кувалдами руйнуються вхідні двері, конфлікт загострюється. Національне агентство розцінює такі дії як злісне порушення ухвали суду, що є кримінально караним діянням", - наголошують у АРМІ.

Водночас редактор видання "Вести" Марина Петік заявляє, що це представники АРМИ пробивають дірку у підлозі.

"В редакції на 32 поверсі сидять тітушки АРМИ, зараз вони пробивають дірку в підлозі на 31 поверх. Тобто приміщення руйнують, щоб потім сказати, ну добре заходьте", - стверджує редактор видання.

Як відомо, вранці 8 лютого в офісах медіахолдингу "Вести", що розташовані у ТРЦ Гулівер у Києві, з обшуком прийшли представники АРМА.

В АРМА повідомили, що у ТРЦ "Гулівер" Головна військова прокуратура ГПУ та Нацполіція проводять спільні заходи щодо передачі приміщень на 3 поверхах офісного центру Агентству з розшуку і повернення активів.

Офіси "Вестей" розташовані на 32-му поверсі.

15 грудня 2017 року співробітники АРМА вже заявляли, що їхній діяльності чинять опір у приміщеннях "Юнісон груп", де розташований офіс медіахолдингу "Вести".

3 лютого 2018 року працівники АРМА також приходили до "Гулівера", проте не змогли потрапити до приміщень, які орендує редакція газети "Вести".

"Вести" наполягали на незаконності дій представників Нацагентства.

14 липня 2017 року Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводила комплекс обшуків у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку, в тому числі в медіахолдингу "Вести".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав тоді, що холдинг пов’язаний із злочинною схемою "розкрадання державних коштів режимом Януковича", зокрема, Олександром Клименком.

Аваков також повідомив, що в рамках розслідування діяльності безпосередньо екс-міністра буде описано і заблоковано майно групи компанії "ЮНІСОН".

Пізніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що видання "Вести" змушене узгодити умови використання приміщень у ТРЦ "Гулівер" з АРМА.