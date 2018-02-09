З'явилися деталі затримання екс-нардепа: при собі мав посвідчення "ДНР"

Підозрюваного у держзраді колишнього народного депутата від БЮТ і Партії регіонів Олександра Шепелєва затримали 8 лютого співробітники СБУ. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Про це повідомляє у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Олександр Шепелєв Фото: zn.ua

За її інформацією, при собі у затриманого виявлено низку документів, у тому числі посвідчення співробітника так званого "міністерства державної безпеки ДНР".

Речниця розповіла, що стосовно Шепелєва Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні "за підозрою у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів". З 2014 року він перебував у розшуку.

Зокрема, військова прокуратура веде стосовно екс-нардепа слідство за підозрою у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

"Наразі з затриманим проводяться процесуальні дії, пов’язані з обранням запобіжного заходу. До Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - пише Сарган.

За її словами, засідання призначене на 11:30 п'ятниці, 9 лютого. Суддя – Литвинова.

За інформацією "Укрінформу", Шепелева затримали в Конча-Заспі під Києвом, де в нього будинок. Нібито він там мешкав уже тиждень.

Повідомляється, що зараз колишній депутат перебуває у слідчому ізоляторі СБУ в Аскольдовому провулку столиці.

Як відомо, у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Він утік до Угорщини, яка згодом видала його Україні. Проте з України Шепелєв втік з-під арешту в лікарні разом з конвоїром до Росії.

У 2012 році проти екс-нардепа порушили справу за підозрою в причетності до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму більше 220 млн грн за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борулько в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року.

Згодом МВС України повідомило, що Шепелєв знаходиться в міжнародному розшуку за підозрою в замаху на вбивство і розкраданні коштів.

Окрім того, екс-депутат фігурував у справах щодо вбивства глави наглядової ради "АвтоКразБанку" Сергія Кириченка у січні 2003 року та щодо замаху на життя колишнього акціонера "Родовіда" Сергія Дядечка.

У серпні 2016 року стало відомо, що Головна військова прокуратура також відкрила проти екс-депутата справу за підозрою у державній зраді. За наявними даними, Шепелєв перейшов на службу до ФСБ Росії.

Шепелєв двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції і перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки все ж згодом вийшов. На парламентських виборах 2012 року балотувався по мажоритарному округу № 13 (Вінницька обл.) Як самовисуванець, однак посів лише 7-е місце.

Наприкінці березня 2014 року Шевченківський райсуд Києва обрав для Шепелєва запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту.

20 березня 2015 року екс-нардепа Шепелєва затримали в Росії.

Більше про Олександра Шепєлєва можна прочитати тут і тут.

Читайте також "Біжи, Шепелєв, біжи. Що необхідно знати про справу екс-нардепа – "шпигуна"