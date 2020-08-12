Деснянський райсуд Києва визнав колишнього нардепа Олександра Шепелева винним у наданні неправомірної вигоди конвоїру та втечі з-під варти 6 років тому.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на вирок судді Лариси Бабайлової від 7 серпня

Деталі: За сукупністю обставин і злочинів суд дав Шепелеву 7 років позбавлення волі. Також призначено додаткові покарання у вигляді 8500 грн штрафу та конфіскації всього майна.

Суд не зарахував у строк відбуття покарання Шепелева термін його перебування під вартою на території Російської Федерації з 19.03.2015 р. по 8.07.2016 р.

Також, суд не зараховує термін перебування Шепелева під екстрадиційним арештом в Угорщині у період з 4.07.2013 р. по 26.03.2014 р.

Це перший вирок Шепелеву.

У Святошинському, Дарницькому, Києво-Святошинському і Шевченківському судах розглядаються також справи Шепелева щодо розтрати коштів "Родовід Банку", організації двох замахів на вбивство банкіра Дядечка, замовлення вбивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році і вбивства у 2006 році полковника УБОЗ Романа Єрохіна.

Нагадаємо: У грудні 2012 року Шепелева оголосили у міжнародний розшук як підозрюваного у низці злочинів, в тому числі щодо заволодіння коштами "Родовід банку" і організації замаху на вбивство колишнього власника цього банку Сергія Дядечка.

У 2013 року Шепелева затримали в Угорщині і екстрадували в Україну. Печерський суд помістив його під варту.

У червні 2014 року через необхідність отримання лікування він утримувався у приміщенні Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Братиславській, 3 в м. Києві, де його охорону цілодобово здійснювали працівники Київського слідчого ізолятора.

Незадовго до цього Шепелеву повідомили про закінчення досудового розслідування і відкрили матеріали справи.

За версією обвинувачення, Шепелев вирішив втекти – і для цього йому потрібен був мобільний телефон. Він давав інспектору групи з мобілізаційної роботи та цивільної оборони СІЗО двічі по 500 грн і ще 100 доларів, аби той не реагував на користування мобілкою.

Шепелев начебто розраховував, що його переведуть до Інституту кардіології імені Стражеска, а коли стало відомо, що його повернуть в СІЗО, вирішив тікати з лікарні. Він вступив у змову з конвоїром.

6 липня 2014-го о 5:30 ранку, коли начальник варти заснув, конвоїр під виглядом супроводження Шепелева у ванну кімнату вивів його з палати на 12 поверсі – і через побутові приміщення вивів із лікарні, після чого Шепелев зник у невідомому напрямку, а потім покинув Україну.

Шепелев винним себе не визнав. Справи про розкрадання у "РодовідБанку" й замаху на Дядечка називав "привітом" від "Партії регіонів" та помстою Віктора Януковича за голосування у Верховній Раді за його відставку з посади прем’єра.

Втечу з лікарні пояснював тим, що це конвоїр його вивіз: сказав Шепелеву, що мав його отруїти, і дав мобільниий телефон. Знайомі вивезли його за кордон. Через 7-10 днів після приїзду до Москви Шепелев з адвокатами подав заяви правоохоронцям про події в Києві.

Тільки після затримання 19.03.2015 р. на території Росії Шепелев повідомив правоохоронні органи України про те, що знаходиться на території РФ та бажає дати свідчення.

Деснянський суд критично поставився до показань Шепелева про те, що він не знав і не розумів, що вчиняє втечу з-під варти, виконуючи вказівки вартового Бондаренка. Суд вважає, що Шепелев обрав Бондаренка як співучасника втечі.

Інші фігуранти: Конвоїр Олег Бондаренко, який у 2014 році вивів Шепелева з лікарні, значиться у загальнонаціональному розшуку.

За версією слідства, за кермом машини, якою втікача везли з лікарні, був двоюрідний брат Шепелева – Олександр Панченко, який також розшукується правоохоронними органами і кілька років тому також був у розшуку Інтерполу.

Інспектор СІЗО у 2014 році уклав з прокурором угоду про визнання винуватості – і замість 2 років в’язниці отримав іспитовим строк. Він у суді переповідав чутки, що у Шепелева був платний конвой.

Аналогічно за угодою засуджений до 5 років позбавлення волі і звільнений з іспитовим строком 2 роки ще один інспектор СІЗО, який у ніч втечі мав чергувати біля Шепелева, але пішов спати.

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